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Javnost u Srbiji ostala je zgrožena kada je na stadionu u Novom Pazaru osvanuo jeziv transparent: "Rešen rebus. Srce, bubreg, pluća. Živela žuta kuća".

Ova brutalna provokacija ponovo je otvorila duboke rane porodiEmica čiji su najmiliji otimani od strane terorističke UČK, a njihovi organi vađeni i prodavani širom sveta.

Jeziv transparent u Novom Pazaru: Rešen rebus. Srce, bubreg, pluća. Živela žuta kuća Foto: Printscreen

Glavni kreator ove skandalozne poruke jeste vođa navijača "Ekstremi" i više puta osuđivani kriminalac Emir Rapović zvani "Bombaj".

Isti taj Rapović, poznat po nasilničkom ponašanju i brojnim aferama, jedan je od aktivnih simpatizera Pajtićeve blokaderske liste koji je aktivno podržavao blokade sprovođene u okviru DUNP-a!

Inače, poznavaoci prilika u Novom Pazaru, upozoravaju da je reč o ekstremisti koji bi, ukoliko mu se ukaže prilika, bio prvi koji bi pokrenuo sukobe u Raškoj oblasti po uzoru na šiptarske teroriste sa Kosova i Metohije.