"VIDEO SAM TAKVE PROMENE DA, ISKRENO GOVOREĆI, NISAM MOGAO DA POVERUJEM" Vučić u Ukrajinu putovao preko Rumunije, otkrio šta ga je zateklo na aerodromu u Sučavi
- Vučić je na samitu Karpatske inicijative poručio da Srbiji mnogo znači jačanje veza sa zemljama šireg karpatskog regiona, uz bolju povezanost sa Rumunijom i Ukrajinom.
- Naveo je da će brza pruga Beograd-Budimpešta olakšati put do zapadne Ukrajine, dok trgovina Srbije sa Ukrajinom ove godine raste 42 odsto.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na samitu Karpatske inicijative da veruje da će širenje i unapređivanje odnosa sa zemaljama u okviru šireg karpatskog regiona mnogo značiti Srbiji.
On je rekao da je ovo za Srbiju veoma važna inicijativa.
- Jer smo se uvek oslanjali na teritoriju bivše Jugoslavije i gledali ka Zapadu, a grešili smo. Verujem da će širenje i unapređivanje naših odnosa u okviru šireg karpatskog regiona mnogo značiti Srbiji - rekao je Vučić.
Naveo je da će uskoro biti otvorena brza železnička pruga između Beograda i Budimpešte, koja će, kako je istakao, omogućiti da se mnogo lakše stigne do Bratislave, Beča, ali i Užgoroda i svih drugih mesta u zapadnoj Ukrajini i karpatskom regionu Ukrajine.
- Isto važi i za Poljsku. S druge strane, upravo smo počeli da razgovaramo sa predsednikom Danom o boljoj povezanosti i umrežavanju Srbije i Rumunije. To je nešto na čemu decenijama nismo napravili nikakav pomak. Ako to uspemo da ostvarimo, to će značiti da će Ukrajina biti mnogo bliža Srbiji. Rumunija će biti mnogo bliža i neće samo naši poslovni ljudi ili političari biti spremni da putuju, već će i naši turisti veoma rado posećivati vaše prelepe zemlje - istakao je Vučić.
Naveo je i da 15 odsto srpskog izvoza ide u tri zemlje iz karpatskog regiona - Rumuniju, Mađarsku i Češku Republiku, dok je trgovinska razmena sa Ukrajinom porasla ove godine za 42 odsto i nastaviće da raste.
- Mislim da bi trebalo da razgovaramo i o električnoj energiji, interkonekcijama, prenosnim sistemima, gasovodima, naftovodima i svemu ostalom, što možemo da razvijamo međusobno u današnjem svetu. Ovo je veoma konstruktivan način da se time bavimo i mislim da, uz veću podršku Evrope, svi možemo imati koristi od ovih programa - istakao je Vučić.
Govoreći o Rumuniji, naveo je da je po sletanju na aerodrom Sučava primetio koliko se ta zemlja promenila.
- Sletevši na aerodrom u Sučavi, u severnoj Rumuniji, setio sam se da sam taj deo Rumunije privatno posetio pre dvadesetak i nešto godina. I video sam tako velike promene da, iskreno govoreći, nisam mogao da poverujem. To mi je pokazalo kakav je stvarni uticaj članstva u EU. Iskoristili su evropska sredstva na pravi način i možete da vidite mnogo bolji životni standard ljudi; čitav ovaj kraj se potpuno promenio - rekao je Vučić.
Na otvorenoj sesiji samita obratili su se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsednik Rumunije Nikušor Dan, predsednik Vlade Polјske Donald Tusk, predsednica Gornjeg doma Parlamenta Republike Austrije Kristina Švarc-Fuks, prvi potpredsednik Senata Republike Češke Jiri Drahoš i potpredsednik Evropskog parlamenta Nikolae Štefanut.