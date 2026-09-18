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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na samitu Karpatske inicijative da veruje da će širenje i unapređivanje odnosa sa zemaljama u okviru šireg karpatskog regiona mnogo značiti Srbiji.

On je rekao da je ovo za Srbiju veoma važna inicijativa.

- Jer smo se uvek oslanjali na teritoriju bivše Jugoslavije i gledali ka Zapadu, a grešili smo. Verujem da će širenje i unapređivanje naših odnosa u okviru šireg karpatskog regiona mnogo značiti Srbiji - rekao je Vučić.

Naveo je da će uskoro biti otvorena brza železnička pruga između Beograda i Budimpešte, koja će, kako je istakao, omogućiti da se mnogo lakše stigne do Bratislave, Beča, ali i Užgoroda i svih drugih mesta u zapadnoj Ukrajini i karpatskom regionu Ukrajine.

- Isto važi i za Poljsku. S druge strane, upravo smo počeli da razgovaramo sa predsednikom Danom o boljoj povezanosti i umrežavanju Srbije i Rumunije. To je nešto na čemu decenijama nismo napravili nikakav pomak. Ako to uspemo da ostvarimo, to će značiti da će Ukrajina biti mnogo bliža Srbiji. Rumunija će biti mnogo bliža i neće samo naši poslovni ljudi ili političari biti spremni da putuju, već će i naši turisti veoma rado posećivati vaše prelepe zemlje - istakao je Vučić.

Naveo je i da 15 odsto srpskog izvoza ide u tri zemlje iz karpatskog regiona - Rumuniju, Mađarsku i Češku Republiku, dok je trgovinska razmena sa Ukrajinom porasla ove godine za 42 odsto i nastaviće da raste.

- Mislim da bi trebalo da razgovaramo i o električnoj energiji, interkonekcijama, prenosnim sistemima, gasovodima, naftovodima i svemu ostalom, što možemo da razvijamo međusobno u današnjem svetu. Ovo je veoma konstruktivan način da se time bavimo i mislim da, uz veću podršku Evrope, svi možemo imati koristi od ovih programa - istakao je Vučić.

Govoreći o Rumuniji, naveo je da je po sletanju na aerodrom Sučava primetio koliko se ta zemlja promenila.

- Sletevši na aerodrom u Sučavi, u severnoj Rumuniji, setio sam se da sam taj deo Rumunije privatno posetio pre dvadesetak i nešto godina. I video sam tako velike promene da, iskreno govoreći, nisam mogao da poverujem. To mi je pokazalo kakav je stvarni uticaj članstva u EU. Iskoristili su evropska sredstva na pravi način i možete da vidite mnogo bolji životni standard ljudi; čitav ovaj kraj se potpuno promenio - rekao je Vučić.