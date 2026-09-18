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Iz dana u dan isplivavaju nove informacije o predvodniku blokaderske liste Iliji Srdanoviću, ali ove njegove reči, koje je sa javnošču podelio Uroš Piper, su posebno uznemirujuće.

Naime, 2025. godine Srdanović je komentarisao vest da Kovid bolnica u Batajnici postaje Centar za palijativno zbrinjavanje.

Palijativna nega je sveobuhvatna briga o pacijentima sa teškim, uznapredovalim ili neizlečivim bolestima, čiji cilj nije izlečenje, već poboljšanje kvaliteta života pacijenta i pružanje podrške njihovim porodicama. U pitanju su dakle pacijenti koji se nalaze na samrti.

Srdanović je na vest o otvaranju Centra za palijativno zbrinjavanje napisao uznemirujući komentar:

- Zanimljivo će biti isporučivanje tih nesrećnih i bolesnih ljudi nazad u okrilje užasnutih familija, koje su pristale na ovu farsu... Mnogo bolestan sistem...

Foto: Printscreen

Stravično je što bi jednom lekaru bilo zanimljivo da gleda ljude sa najtežim bolestima, kojima uglavnom više nema spasa, kako se vraćaju utučenim porodicama! Još je gore što je pokazao takav nedostatak empatije sa ciljem da dobije po koji politički poen.

Piper je Srdanovića nazvao ljudskom sramotom, i istakao je da se on "kliberi što je država omogućila palijativnu negu 15 dana".