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Potpredsednica Glavnog odbora i članica Predsedništva Srpske napredne stranke, Ana Brnabić, boravila je u radnoj poseti Elemiru, gde je posetila porodicu Teodorović i njihovo poljoprivredno gazdinstvo, i tom prillikom poručiila da ono predstavlja primer zajedništva, rada i upornosti.

Ona je u objavi na društvenoj mreži Instagram istakla da  upravo takva domaćinstva predstavljaju ''Srbiju u malom''.

-Meni je danas velika, ogromna čast što sam tu, u domaćinstvu porodice Teodorović u Elemiru. Da vidim jedno fantastično domaćinstvo i ovo je u Srbija u malom. Porodica od najmlađeg do najstarijeg člana, to je ujedinjena Srbija. Borba, ambicija, želja, upornost, neodustajanje. I to je ono što je od 2012. do danas vodilo Srbiju, i što treba da nas vodi u budućnost. Lista broj 1 – 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija', - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Instagram.

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