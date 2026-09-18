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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sela Huta u Ukrajini, gde je učestvovao na sastanku zemalja Karpatske inicijative.

- Stvarno mislim da je bio vrlo sadržajan i vrlo dobar razgovor. Imao sam izuzetno dobre bilaterale sa premijerom Poljske Donaldom Tuskom. Posebno smo neformalno dugo razgovarali o svemu. Važno za nas, zbog evropskog puta, ali i moje spoznaje o odnosima prema Amerikancima i Evropljanima. I odličan razgovor sa Nikušorom Danom, on je značajno pomerio stvari po pitanju izgradnje auto-puta do Temišvara - rekao je predsednik.

Foto: Videoplus

Dodaje da imamo povećanje od 42 odsto trgovinske razmene sa Ukrajinom, i kaže da je u pitanju roba široke potrošnje.

- Zadovoljan sam što se toga tiče, i verujem da možemo još mnogo toga da postignemo u budućnosti - kazao je on.

Na pitanje šta je napisao na papiru tokom obraćanja Donalda Tuska, Vučić ističe da ne bi napisao to, već bi javno rekao da je želeo da otkrije.

- Svi koji su dovodili svoje medije imali su neke primedbe na Ukrajinu. I Rumuni, i Poljaci, bilo je pitanje i za mađarske primedbe. Jedino Mađari nisu prisutni od osam zemalja. To ostaje između nas. A što se tiče pitanja o otkazivanju posete Ursuli fon der Lajen Srbiji i BiH, ja mislim da su oni našli elegantan način da kažu da je to zbog izbora, i u BiH i u Srbiji. Ja mislim da je ona suviše mudra i pametna žena da bi imala iluzije ili da ne bi znala kakvo je javno mnjenje u Srbiji. Siguran sam da to dobro zna. Mene interesuje šta će reći građani Srbije. Oni glasaju, i moći će da odmere i izaberu svoju budućnost pre svega - rekao je on.

Kazao je da je na velikom samitu u Bukovelu i naša razvojna agencija, koja će predstaviti investitorima šta sve naša zemlja može da ponudi.

Foto: Videoplus

- Ovo je za nas velika prilika. Dakle, hoću da vam kažem da su to mnogo važni sastanci. Pogledajte iz našeg ugla. Mi smo danas imali susret sa predstavnicima 120 miliona ljudi. Samo Ukrajina, Rumunija i Poljska imaju 90 miliona ljudi. Mnogo važno za nas, i centralna i istočna Evropa. Mi smo se uvek okretali ka bivšoj Jugoslaviji i Zapadu, nismo razumeli koliko se ovaj deo sveta razvio. Poljska je danas jedna od najrazvijenijih zemalja Evrope. Mi moramo gledati u budućnost i gde su naše potrebe - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da je zadovoljan sastancima, i da je ostao bilateralni susret sa Zelenskim.

O vezama Mila Đukanovića i Ilije Srdanovića, predvodnika blokadera, kao i uvredama koje je izneo na njegov račun, predsednik je rekao:

- Rekao je da sam nevoljen. Ako mislite da ću uzvraćati na isti način, na pamet mi ne pada. Moje je da brinem i o tom gospodinu, ja sam predsednik republike. Te reči koje je izgovarao najviše govore o njemu. A voleo bih da može da vidi kako izgleda kada me Vukan zagrli, pa da mi onda kaže da sam nevoljen. A što se tiče prve stvari, mislim da ste pogrešili u jednom detalju tehničkom. To nisu izvodi iz Sky komunikacije, već iz telefonske prepiske, pošto je taj telefon išao na forenziku posle hapšenja Vesne Medenice. Naravno da je originalno sve i da je tačno sve što tamo piše, samo hoću da vam kažem da nije sa Sky komunikacije - istakao je on.

Foto: Pink

Dodaje da je komunikacija verodostojna i tačna.