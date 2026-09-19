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Blokaderski portal "Izlaz.com" na čijem je čelu kao urednica Ana Mihajlovski, koji je poznat po tome što je nudio novinarima N1 i Nove S televizije da pređu na taj portal, objavio je na svom profilu na Iksu objavu o tome da "danas saznaje da Predsedništvo stranke Srce odlučuje o (ne) učešću na izbore 25. oktobra".

Na to je reagovao narodni poslanik iz redova Ponoševe stranke, Stefan Janjić, koji je odgovorio na tu vestu, navodeći da taj portal emituje laži.

- Izlaz.com emituje laži. Promenite kanal ako želite da čujete istinu - napisao je Janjić na Iksu.

Foto: Printscreen X

Podsetimo, iako se dugo nagađalo da li će stranka Srce, na čelu sa liderom Zdravkom Ponošem podržati "studentsku listu", na kraju se ispostavilo da podrške nije bilo niti će biti, te je Ponoš žestoko napao plenumaše, izjavivši da će ta stranka izaći na izbore i da listu nameravaju da predaju za vikend, a potom su usledile prozivke na račun studentske liste.