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Prvi potpredsednik Vlade u tehničkom mandatu i ministar finansija Siniša Mali poručio je danas da se ne sme dozvoliti nastavak blokada univerziteta i puteva, jer će prema njegovoj oceni, mnogo mladih ostati bez svojih radnih mesta i bez budućnosti.

- Da smo 2012. godine za ovaj sto postavili desetoro mladih, samo pet bi imalo posao. A danas njih osam. Dejan Šoškić, koji je glavni ekonomista blokadera, bio je i guverner Narodne banke Srbije od 2009. do 2012. godine. Te četiri godine ostavio je mlade bez posla - rekao je Mali u stranačkom video spotu na Instagramu i dodao:

- Ako im dozvolimo da nastave da blokiraju univerzitete, puteve, da zaustavljaju rast i razvoj Srbije, mnogo mladih će ostati bez svojih radnih mesta, a Srbija će se vratiti na staro. Nikome nećemo dozvoliti da mladima oduzme tu budućnost!

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