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Dekan Fakulteta umetnosti Milena Injac u Nišu, pokušava da zabrani tribinu generala Vladimira Lazarevića u tom gradu. Iako je skup posvećen borbi na Košarama, poginulim borcima i žrtvama podnetim za slobodu Srbije, organizatori se suočavaju sa zatvorenim vratima, ali poručuju: "Generala ne mogu da ućutkaju!"

Naime, general Vladimir Lazarević, zakazao je tribinu večeras u 17 sati, međutim stigla je najava o zabrani. General-pukovnik Vladimir Lazarević želeo je da govori o NATO agresiji, svojim saborcima, poginulim borcima i žrtvama koje su podnete za slobodu naše zemlje.

Dakle, blokaderima su usta im puna dijaloga, razgovora i pregovora, a kada treba da se čuje reč generala Vladimira Lazarevića, vrata se zatvaraju.

Nije ovo samo zabrana jedne tribine, ovo je pitanje: Da li u Nišu sme da se govori o Srbiji, o Košarama, o poginulim borcima i NATO agresiji?

Organizatori naglašavaju da tribina nije stranački skup i da je otvorena za sve građane. Generala ne mogu da ućutkaju zatvorena vrata, jer su njegove bitke pokazale da se za Srbiju ne odustaje!

Zbog svega, upućen je poziv svim saborcima, prijateljima i sugrađanima da se večeras okupe u što većem broju i da zajedno govore o Srbiji, patriotizmu i onima koji su svoje živote ugradili u slobodu Srbije.