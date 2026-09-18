SKANDAL U NIŠU! Dekanka blokaderka hoće da zabrani tribinu generala Lazarevića: Brane mu da govori o NATO agresiji i herojima Košara
- Dekanka Fakulteta umetnosti u Nišu Milena Injac pokušava da zabrani današnju tribinu generala Vladimira Lazarevića
- Skup je posvećen Košarama, NATO agresiji i srpskim žrtvama, a organizatori poručuju da nije stranački i da je otvoren za sve građane
Dekan Fakulteta umetnosti Milena Injac u Nišu, pokušava da zabrani tribinu generala Vladimira Lazarevića u tom gradu. Iako je skup posvećen borbi na Košarama, poginulim borcima i žrtvama podnetim za slobodu Srbije, organizatori se suočavaju sa zatvorenim vratima, ali poručuju: "Generala ne mogu da ućutkaju!"
Naime, general Vladimir Lazarević, zakazao je tribinu večeras u 17 sati, međutim stigla je najava o zabrani. General-pukovnik Vladimir Lazarević želeo je da govori o NATO agresiji, svojim saborcima, poginulim borcima i žrtvama koje su podnete za slobodu naše zemlje.
Dakle, blokaderima su usta im puna dijaloga, razgovora i pregovora, a kada treba da se čuje reč generala Vladimira Lazarevića, vrata se zatvaraju.
Nije ovo samo zabrana jedne tribine, ovo je pitanje: Da li u Nišu sme da se govori o Srbiji, o Košarama, o poginulim borcima i NATO agresiji?
Organizatori naglašavaju da tribina nije stranački skup i da je otvorena za sve građane. Generala ne mogu da ućutkaju zatvorena vrata, jer su njegove bitke pokazale da se za Srbiju ne odustaje!
Zbog svega, upućen je poziv svim saborcima, prijateljima i sugrađanima da se večeras okupe u što većem broju i da zajedno govore o Srbiji, patriotizmu i onima koji su svoje živote ugradili u slobodu Srbije.
Skup je zakazan za večeras u 17 časova, u prostorijama Mesne zajednice na adresi Knjaževačka 2A u Nišu.