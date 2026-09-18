Slušaj vest

Dekan Fakulteta umetnosti Milena Injac u Nišu, pokušava da zabrani tribinu generala Vladimira Lazarevića u tom gradu. Iako je skup posvećen borbi na Košarama, poginulim borcima i žrtvama podnetim za slobodu Srbije, organizatori se suočavaju sa zatvorenim vratima, ali poručuju: "Generala ne mogu da ućutkaju!"

Naime, general Vladimir Lazarević, zakazao je tribinu večeras u 17 sati, međutim stigla je najava o zabrani. General-pukovnik Vladimir Lazarević želeo je da govori o NATO agresiji, svojim saborcima, poginulim borcima i žrtvama koje su podnete za slobodu naše zemlje.

Dakle, blokaderima su usta im puna dijaloga, razgovora i pregovora, a kada treba da se čuje reč generala Vladimira Lazarevića, vrata se zatvaraju.

Nije ovo samo zabrana jedne tribine, ovo je pitanje: Da li u Nišu sme da se govori o Srbiji, o Košarama, o poginulim borcima i NATO agresiji?

Organizatori naglašavaju da tribina nije stranački skup i da je otvorena za sve građane. Generala ne mogu da ućutkaju zatvorena vrata, jer su njegove bitke pokazale da se za Srbiju ne odustaje!

Zbog svega, upućen je poziv svim saborcima, prijateljima i sugrađanima da se večeras okupe u što većem broju i da zajedno govore o Srbiji, patriotizmu i onima koji su svoje živote ugradili u slobodu Srbije.

Skup je zakazan za večeras u 17 časova, u prostorijama Mesne zajednice na adresi Knjaževačka 2A u Nišu.

Ne propustitePolitikaMOĆNA PORUKA SA TRIBINE "UJEDINJENA SRBIJA POBEĐUJE" U SVRLJIGU: Kada su Srbija i njen narod ujedinjeni, nema jače snage!
Tribina Ujedinjena Srbija pobeđuje u Svrljigu.png
Društvo"Pred majkom silovali devojčicu od 9 godina, pa je zaklali" General Lazarević o strahotama zločinaca OVK: Sami su pričali da su ubijali sve srpsko!
untitled13252345234.jpg
PolitikaGLAVNI BLOKADER IZ NIŠA STIGAO NA GEJ PARADU! Jutros gađao policajce jajima, sad podržava blokadere na gej paradi (FOTO)
Blokaderi
PolitikaBLOKADERI SE DO JUČE KLELI U MILIĆA, A DANAS PERU RUKE! Doktor ojadio nišku Medijanu, evo gde je otišao deo para iz budžeta (FOTO)
milic.jpg