Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je kritikovala "Studentsku listu" i prvog na listi Iliju Srdanovića, naglasivši da pokušavaju da promene narativ o blokaderskim protestima i načinu na koji se obraćaju građanima Srbije.

- “Studentska” lista nastavlja da vređa inteligenciju ljudi u Srbiji. Nakon što je jedan od kandidata na ovoj listi, a koja i dalje sedi u fotelji rektora Univerziteta umetnosti u Beogradu, izjavila da su blokaderski protesti bili primer mirnih, dostojanstvenih i kulturnih protesta, prvi na listi, Ilija Srdanović, govori da oni ne dele građane Srbije i da se svima obraćaju jednako.

Oni koji su ih sastavili su im očigledno rekli da moraju da promene narativ da bi popeglali sve što su Srbiji radili u poslednjih skoro dve godine. Time su, još jednom, pokazali da misle da su ljudi u Srbiji maloumni i da se ne sećaju šta su gledali, slušali i trpeli od kada je krenuo ovaj pokušaj obojene revolucije.

Kome se vi obraćate jednako? Onima koje ste prvo zvali "ćaci", pa vam to nije bila dovoljna uvreda, pa ste krenuli da nas zovete "ćacad" zato što smo, valjda, stoka? Ni to vam nije bilo dovoljno, pa ste smislili "ćacilizacija" jer više nismo ni stoka, već smo fekalije. Jednako se obraćate onima, kojima pretite šišanjem, jahanjem, jurenjem, vešanjem po banderama?

Znate šta bi bio dobar potez po vas, a problem za nas? Da se makar jednom iskreno izvinite. Da kažete "izvinite" za sve što smo radili i za sve uvrede koje smo uputili. "Pogrešili smo. Nije trebalo to da radimo."

Ali se to nikada neće desiti, jer oni koji su “Studentsku listu” osmislili, sastavili i prave joj klasičnu kampanju obojenih revolucija ("bici" ture, mladence koji odu sa venčanja da bi potpisali podršku Studentskoj listi, i sl) nemaju nikakvo poštovanje za Srbiju i naš narod. I to se vidi iz svake njihove izjave, akcije, a ponajviše na osnovu ljudi koje su nam ponudili na toj listi - poručila je Ana Brnabić.