- Za jednu gospođu znam, ako se ne varam na 130. mestu je liste, Anđelija, da ne pogrešim, iz Novog Sada je. Muž joj radi u građevinskoj inspekciji u Novom Sadu. Od 2012. godine je član stranke. Od mene lično je tražila pomoć da se vrati na višu pedagošku školu. Jer je odbila da vodi nastavu pa je dekan procesuirao, doneo odluku o prestanku radnog odnosa. Od mene, preko meni bliskih ljudi je tražila da joj se pomogne da se vrati na posao. Niti ja to mogu niti sam se mešao u te stvari. Žena je član SNS-a, eno je na mislim 130. mestu. Oni su svi ljudi sistema, svi su zaposleni u kliničkim centrima, u NIS-u, u gradskim, opštinskim upravama, na državnim fakultetima. Na državnim jaslama, sve vreme. Šta se predstavljaju kao nova lica, a deo su državnog sistema?! Predstavljaju sebe, kao treba opet da zauzmu fotelje - ukazao je Vučević u Temerinu.