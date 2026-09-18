"NA STUDENTSKOJ LISTI ČLANOVI SNS I LJUDI KOJI SU DUGO DEO DRŽAVNOG SISTEMA" Vučević: Zašto ih predstavljaju kao nova lica?! (VIDEO)
- Vučević tvrdi da se na Studentskoj listi nalaze i članovi SNS koji se još nisu iščlanili iz stranke, iako su blokaderi ranije govorili da na listi ne mogu biti ljudi iz partija
- Podsetio je i na nasilje ispred Gradske kuće u Novom Sadu u novembru 2024. godine
Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da se na Studentskoj listi nalaze članovi SNS koji se još uvek nisu iščlanili iz stranke i istakao da su blokaderi stalno govorili da deo njihove liste ne mogu biti ljudi koji su članovi političkih stranaka, što sada nije slučaj.
- Za jednu gospođu znam, ako se ne varam na 130. mestu je liste, Anđelija, da ne pogrešim, iz Novog Sada je. Muž joj radi u građevinskoj inspekciji u Novom Sadu. Od 2012. godine je član stranke. Od mene lično je tražila pomoć da se vrati na višu pedagošku školu. Jer je odbila da vodi nastavu pa je dekan procesuirao, doneo odluku o prestanku radnog odnosa. Od mene, preko meni bliskih ljudi je tražila da joj se pomogne da se vrati na posao. Niti ja to mogu niti sam se mešao u te stvari. Žena je član SNS-a, eno je na mislim 130. mestu. Oni su svi ljudi sistema, svi su zaposleni u kliničkim centrima, u NIS-u, u gradskim, opštinskim upravama, na državnim fakultetima. Na državnim jaslama, sve vreme. Šta se predstavljaju kao nova lica, a deo su državnog sistema?! Predstavljaju sebe, kao treba opet da zauzmu fotelje - ukazao je Vučević u Temerinu.
On je podsetio i na nasilje blokadera ispred Gradske kuće u Novom Sadu u novembru 2024. godine.
- Onaj što je sa Bačulovim zalivao Gradsku kuću fekalijama, Bože me sačuvaj fekalijama, taj im je na 40. mestu. Iz Vilova, titelska opština, kvalifikovao se da bude na listi jer je došao da Gradsku kuću, koja je stara 130 i više godina, zaliva fekalijama. I tako pokazao ljubav prema Srpskoj Atini - naglasio je Vučević.