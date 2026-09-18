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Predstavnice sindikata "Opstanak" u Apoteci Beograd poručile su da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispunio gotovo sve što im je obećao na sastanku, navodeći da je od četiri zaključka overa zdravstvenih knjižica u potpunosti rešena, dok će 16 zaostalih plata biti isplaćeno narednih dana

Naime, one su istakle da su ispunile skoro sve uslove koje su imale na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Kako navode, od četiri zaključka, overa zdravstvenih knjižica je ispunjena u celosti, a 16 zaostalih plata će se isplaćivati narednih dana.

Nadaju se i da će se regulisati dugovi prema dobavljačima, kao i će se nabaviti sredstva za rad. Dodaju i da će se sa normalnim radom početi od početka oktobra.