Politika
ONO ŠTO PREDSEDNIK OBEĆA - TO I UČINI! Žene iz Apoteke "Beograd": Ispunjeni skoro svi uslovi sa sastanka s Vučićem! Zaostale plate biće isplaćene narednih dana
- Predstavnice sindikata 'Opstanak' u Apoteci Beograd kažu da je Vučić ispunio gotovo sve što je obećao na sastanku.
- Overa zdravstvenih knjižica je rešena, a 16 zaostalih plata biće isplaćeno narednih dana.
- Najavljuju i regulisanje dugova prema dobavljačima, uz početak normalnog rada od početka oktobra.
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Predstavnice sindikata "Opstanak" u Apoteci Beograd poručile su da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispunio gotovo sve što im je obećao na sastanku, navodeći da je od četiri zaključka overa zdravstvenih knjižica u potpunosti rešena, dok će 16 zaostalih plata biti isplaćeno narednih dana
Naime, one su istakle da su ispunile skoro sve uslove koje su imale na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Kako navode, od četiri zaključka, overa zdravstvenih knjižica je ispunjena u celosti, a 16 zaostalih plata će se isplaćivati narednih dana.
Nadaju se i da će se regulisati dugovi prema dobavljačima, kao i će se nabaviti sredstva za rad. Dodaju i da će se sa normalnim radom početi od početka oktobra.
Kurir.rs
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