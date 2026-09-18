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Pitanje finansiranja i spoljnog uticaja na političku scenu Srbije ponovo je dospelo u žižu javnosti nakon što su u javnost iscureli detalji komunikacije koji Srdanovića direktno povezuju sa ključnim figurama bivšeg crnogorskog režima. Dok javnost traži odgovore o tome da li domaće bezbednosne službe mogu da pariraju ovakvim izazovima - Gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, politički analitičar Vladan Jeremić i narodni poslanik Veroljub Arsić ocenili su da iza ovog slučaja stoji dobro pripremljen hibridni rat, čiji su glavni ciljevi destabilizacija zemlje, rušenje ustavnog poretka i lična osveta predsedniku Aleksandru Vučiću.

Obojena revolucija ili hibridni rat?

Analitičar Vladan Jeremić naglašava da su se uoči predstojećih izbora sve maske konačno spustile i da građani sada imaju jasan izbor.

- Ulazimo u završnu fazu u kojoj će građani Srbije imati priliku da biraju između konkretnih rezultata aktuelne vlasti i takozvane ’studentske liste’, za koju je potvrđeno da na njoj nema nijednog studenta. Ilija Srdanović je prvi na listi, što samo po sebi dovoljno govori. Reč je o obojenoj revoluciji i hibridnom ratu koji su dugo pripremani uz jaku finansijsku podršku. Cilj Srdanovića, kao i ostalih sa te liste, jeste politika blokada, nasilja i mržnje - poručio je Vladan Jeremić.

On dodaje da opozicija svesno izbegava raspravu o ključnim državnim pitanjima.

04:02 Vladan Jeremić: Cilj Srdanovića i blokadera jeste politika nasilja i mržnje Izvor: Kurir televizija

- Na izborima morate jasno reći građanima ko ste i šta nudite, dok oni konstantno izbegavaju odgovore na pitanja koja se ticu međunarodnih odnosa i energetike, do penzija i plata. Izborna volja građana je svetinja, ali verujem da će se izjasniti u korist rezultata i svega što je predsednik Vučić uspeo da postigne. Kao mala zemlja, uspeli smo da uradimo mnogo i da ostvarimo uspešnu saradnju sa najvećim političkim, ekonomskim i vojnim silama sveta - sa SAD-om, Rusijom i Kinom - kaže Jeremić.

Jeremić se potom osvrnuo na reakciju državnih organa, ali i oštro kritikovao delovanje i retoriku takozvane studentske opcije.

- To jeste ključno pitanje. Verujem u našu bezbednosnu strukturu i u sve one koji sprečavaju takve namere. Želeo bih da ukažem na još jednu stvar - ako se vratimo dve godine unazad, vidimo da su predstavnici takozvane ’studentske liste’ tvrdili kako nemaju veze sa politikom i da ih ona ne zanima, a zapravo je reč o listi recikliranih kadrova nekadašnjeg režima. Da li se neko od njih oglasio povodom presude bivšim liderima takozvane OVK u Haškom tribunalu? Nije niko. Pri tom, sa brojem tri prave lažni performans - zauzimaju taj redni broj na listi, ali ne pokazuju tri prsta, što je karakteristično za srpski narod, već pokazuju neki trozubac, onako kako su to pokazivali Ukrajinci - izjavio je Jeremić.

Propadanje Srbije kao jedini cilj ekstrema

Narodni poslanik Veroljub Arsić ističe da pojava Srdanovića na čelu liste predstavlja nastavak pritisaka koji na političkoj sceni traju već duže vreme.

- U Srbiji već skoro dve godine traje proces usmeren protiv političkih neistomišljenika, ali i prema neutralnim građanima koji nisu želeli da se uključuju. Zato me uopšte ne čudi što se jedan nasilnik nalazi na samom vrhu te liste. Ovo inače nije prvi napad na Srbiju - podsetiću da smo sličan scenario imali i 2020. godine, što je bio samo test i uvod za sve ono što se dešavalo i što se danas dešava. Ti ljudi Srbiju ne smatraju svojom državom. Ne kažem da su svi takvi, ali uvek postoje ekstremi čiji je jedini cilj da nas vrate u period pre predsednika Aleksandra Vučića, kada je Srbija doživljavala potpuno propadanje - istakao je Arsić.

Foto: Kurir Televizija

Komentarišući podršku koju predstavnici ove liste dobijaju iz pojedinih medija u regionu, pre svega u Hrvatskoj, Arsić naglašava da je to bilo očekivano.

- Nije to ništa novo, oni su dali azil i onima koji su hteli da uruše ustavni poredak Srbije. Kakva ’studentska lista’? To je obična nevladina lista profesora, na kojoj nema nijednog studenta. Za njih je karakteristično to što su ujedinili sve neprijatelje Srbije i što pokušavaju da našu zemlju predstave kao diktaturu - to je njihov glavne narativ. Podsetio bih samo da su glavne odlike diktature zabrana slobode govora i okupljanja, a oni su se sve vreme nesmetano okupljali po trgovima. Jasno je da oni podršku očekuju isključivo od onih koji nemaju prijateljske namere prema našoj zemlji - zaključio je Arsić.

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Kurir.rs

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