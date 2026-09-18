Predsednici Srbije i Ukrajine, Vučić i Zelenski, razgovarali o regionalnoj saradnji i bezbednosti na samitu Karpatske inicijative.
Politika
VUČIĆ SE SASTAO SA ZELENSKIM Predsednik Srbije se zahvalio na gostoprimstvu i poručio: Nastavljamo dijalog, intenziviraćemo bilateralne kontakte na svim nivoima
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.
- Zahvalan predsedniku Zelenskom na gostoprimstvu i prilici da tokom samita Karpatske inicijative razmenimo mišljenja o pitanjima važnim za naše zemlje i čitav region.
- Ova inicijativa pruža dodatni prostor za razgovor o boljem regionalnom povezivanju, unapređenju logističke i ekonomske saradnje, humanitarnim pitanjima, bezbednosti, kao i budućoj obnovi i razvoju.
- Nastavićemo redovan dijalog i intenzivirati bilateralne kontakte na svim nivoima, uz obostranu spremnost da odnose Srbije i Ukrajine dalje razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije.
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