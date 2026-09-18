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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

- Zahvalan predsedniku Zelenskom na gostoprimstvu i prilici da tokom samita Karpatske inicijative razmenimo mišljenja o pitanjima važnim za naše zemlje i čitav region.

- Ova inicijativa pruža dodatni prostor za razgovor o boljem regionalnom povezivanju, unapređenju logističke i ekonomske saradnje, humanitarnim pitanjima, bezbednosti, kao i budućoj obnovi i razvoju.

- Nastavićemo redovan dijalog i intenzivirati bilateralne kontakte na svim nivoima, uz obostranu spremnost da odnose Srbije i Ukrajine dalje razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije.

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