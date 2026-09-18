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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji trenutno boravi u Ukrajini, potvrdio je verodostojnost prepiske u kojoj Vesna Medenica povezuje prvog s blokaderske liste Iliju Srdanovića i Mila Đukanovića.

Podsetimo, bivša tužiteljka i predsenica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica piše da je Srdanović Milov čovek od poverenja.

"Sve je istina što piše za prvog na blokaderskoj listi, ali mene interesuju samo naš rad i rezultati", navodi Vučić na Instagramu.

Predsednik Srbije je objasnio da je reč o prepisci iz telefona Vesne Medenice, koji je veštačen posle njenog hapšenja.

"Mislim da su to izvodi, ne iz 'Skaj' komunikacije, već da su to izvodi iz telefonske prepiske, pošto je taj telefon išao na forenziku posle hapšenja gospođe Medenice i da je to deo iz istrage protiv gospođe Medenice", rekao je Vučić.

Inače, komunikacija je verodostojna i tačna, dodao je on.

"Ako ljudima nije jasno ko stoji sve iza određenih lista i na koji način, time što ću ja to da govorim glasno ili da posebno vičem, neću posebno tome doprineti. I ako svojim radom, rezultatima, programom i planom nismo slučajno ispred, to što ću da nekome ukazujem na činjenice i govorim loše o drugome neće mnogo da promeni", poručuje Vučić i dodaje: