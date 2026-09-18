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Republička izborna komisija proglasila je večeras izbornu listu koalicije Autentična desnica - Novi DSS - Monarhisti za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar pod rednim brojem osam.

Izborna lista pod rednim brojem osam nosi naziv "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski".

Član Republičke izborne komisije Brankica Jović kazala je da je ta koalicija predala RIK-u izbornu listu sa 250 kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine jutros u 9.15 časova.

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