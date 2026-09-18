Ministar Starović odgovorio na optužbe Vesne Pešić o glasanju. STAROVIĆ ISPROZIVAO VESNU PEŠIĆ ZBOG TEORIJE ZAVERE O "ČAROBNIM HEMIJSKAMA" NA IZBORIMA:
Politika
HIT REAKCIJA STAROVIĆA NA "NONSENS" VESNE PEŠIĆ Iznela teoriju zavere o čarobnim hemijskama na izborima, ministar poručio: Instalirali su i ćaci-sijalice
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Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović odgovorio je Vesni Pešić koja tvrdi da je dobila nekakvu "poruku da ce u kabini za glasanje biti olovka koja može da se briše".
- Ponesite obavezno i hiruršku masku, jer se onim sprejom koji prskaju po kažiprstu šire psihoaktivne aerosoli koje će vam pomutiti svest da glasate za Vučića - istakao je Starović pa dodao:
- Nisu na odmet i sunčane naočare, pošto su na biračkim mestima instalirali specijalne ćaci-sijalice zbog kojih će se na glasačkom listiću videti samo Vučićeva lista. On je zaista spreman na sve!
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