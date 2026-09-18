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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da neće uzvraćati na lične prozivke i poručio da je njegova obaveza, kao predsednika Republike, da brine o svim građanima, uključujući i one koji ga kritikuju.

"Jedno je biti nevoljan, a jedno je biti nevoljen. Dakle, on je rekao da sam ja "nevoljen". Ako mislite da ću da uzvraćam na isti način i da govorim stvari koje znam, napamet mi ne pada", poručio je Vučić.

- Čini mi se da te reči koje je izgovarao najviše govore o njemu. A voleo bih samo da jednom može da vidi kako izgleda kada me Vukan zagrli, pa da mi onda kaže koliko sam nevoljen. A da mu ja odgovaram na sličan način, uvredama ili bilo čim, napamet mi ne pada - naveo je Vučić, odgovarajući da to što je prvi na Studentskoj listi dr Ilija Srdanović rekao za njega da je "nevoljen".

Upitan za navode da je Srdanović "čovek od poverenja Mila Đukanovića i njegov lekar", kao i za veze "prvog sa studentske liste koji su osuđeni za kriminal u Crnoj Gori".

- To su izvodi, ne iz Skaj kominikacije, već iz telefonske prepiske, pošto je taj telefon išao na forenziku posle hapšenja gospođe Medenice (Vesna), i da je to deo iz istrage protiv gospođe Medenice. Naravno da je originalno sve, i da je tačno sve što tamo piše - naveo je Vučić, koji se danas nalazi u Ukrajini na samitu Karpatske inicijative.

Kako dodaje, "to je iz istrage crnogorskih vlasti povodom slučaja Vesne Medenice, kriminala gospođe Medenice i njenog sina, i to je iz tog slučaja".