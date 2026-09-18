"VOLEO BIH DA VIDI KAD ME VUKAN ZAGRLI, PA DA KAŽE KOLIKO SAM NEVOLJEN" Vučić o Srdanoviću i Đukanoviću, potvrdio AUTENTIČNOST PREPISKE: Tačno je sve što piše
- Vučić je poručio da neće odgovarati na lične prozivke i da mu je obaveza da brine o svim građanima Srbije, uključujući i one koji ga kritikuju.
- Potvrdio je autentičnost telefonske prepiske o Iliji Srdanoviću i naveo da je sve što piše u njoj tačno, jer potiče iz istrage crnogorskih vlasti u slučaju Vesne Medenice.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da neće uzvraćati na lične prozivke i poručio da je njegova obaveza, kao predsednika Republike, da brine o svim građanima, uključujući i one koji ga kritikuju.
"Jedno je biti nevoljan, a jedno je biti nevoljen. Dakle, on je rekao da sam ja "nevoljen". Ako mislite da ću da uzvraćam na isti način i da govorim stvari koje znam, napamet mi ne pada", poručio je Vučić.
- Čini mi se da te reči koje je izgovarao najviše govore o njemu. A voleo bih samo da jednom može da vidi kako izgleda kada me Vukan zagrli, pa da mi onda kaže koliko sam nevoljen. A da mu ja odgovaram na sličan način, uvredama ili bilo čim, napamet mi ne pada - naveo je Vučić, odgovarajući da to što je prvi na Studentskoj listi dr Ilija Srdanović rekao za njega da je "nevoljen".
Upitan za navode da je Srdanović "čovek od poverenja Mila Đukanovića i njegov lekar", kao i za veze "prvog sa studentske liste koji su osuđeni za kriminal u Crnoj Gori".
- To su izvodi, ne iz Skaj kominikacije, već iz telefonske prepiske, pošto je taj telefon išao na forenziku posle hapšenja gospođe Medenice (Vesna), i da je to deo iz istrage protiv gospođe Medenice. Naravno da je originalno sve, i da je tačno sve što tamo piše - naveo je Vučić, koji se danas nalazi u Ukrajini na samitu Karpatske inicijative.
Kako dodaje, "to je iz istrage crnogorskih vlasti povodom slučaja Vesne Medenice, kriminala gospođe Medenice i njenog sina, i to je iz tog slučaja".
- Inače, komunikacija je verodostojna i tačna. Ako mislite da treba nešto da govorim po tom pitanju, takođe ne, možda za koji dan, ali ne vidim da za to ima potrebe, jer ako ljudima nije jasno ko stoji sve iza određenih lista i na koji način, time što ću ja to da govorim glasno ili da posebno vičem, neću posebno tome doprineti. Iako svojim radom, rezultatima i programom i planom nismo značajno ispred, to što ću da nekome ukazujem na činjenice i govorim loše o drugome, ne - naveo je Vučić.