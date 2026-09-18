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Ko će kome, ako ne Kurtijevici studentima-blokaderima! Kurtijev i Rašićev potrčko Radoica Radomirović javno je pružio podršku studentima blokaderima i pozvao da se za njih glasa!

Čovek koji je nedavno javno stao uz Kurtijevog Srbina i njegovog nazovi ministra sa Kosova i Metohije Nenada Rašića, sada javno poziva da se 25. oktobra glasa za blokadersku, tzv. studentsku listu dok istovremeno napada predsednika Srbije Aleksandra Vučića! Jasna je kao dan osovina Kurti-Rašić-Radomirović-blokaderi i zašto je prvo Kurti podržao blokadere u Beogradu, a sada to čine njegovi bliski saradnici.

Foto: Printscreen/X