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Republička izborna komisija proglasila je večeras izbornu listu za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar "Izbor naroda: Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović, Aleksandar Jovanović Ćuta, Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije, Pokret ekološki ustanak" pod rednom brojem devet.

Izborna lista je proglašena nakon što je podnosilac izborne liste kandidata za narodne poslanike otklonio nedostatke liste, odnosno dostavio najmanje 67 nedostajućih pravnovaljanih izjava birača koji podržavaju tu listu.

Za proglašenje izborne liste potrebno je 10.000 pravno valjanih izjava birača.

Član Republičke izborne komisije Brankica Jović podsetila je da je RIK zaključkom od 16. septembra naložila koaliciji Narodna Srbija, podnosiocu izborne liste kandidata za narodne poslanike, da u roku od 48 časova od objavljivanja zaključka na web prezentaciji RIK-a otkloni nedostatak izborne liste koji je smetnja za njeno proglašenje.

Jović je kazala da je ovlašćeno lice podnosioca izborne liste danas u 11 časova dostavio izjave birača koji podržavaju tu izbornu listu i spisak tih birača na propisanim obrascima.

- Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je u dostavljenom spisku birača upisan 191 birač koji podržava izbornu listu, dok je prebrojavanjem dostavljenih izjava birača utvrđeno da je dostavljena 191 izjava, od kojih je za dve utvrđeno da nisu pravnovaljane, nije bilo potpisa, odnosno pečata overitelja, te ih je lice koje je podnelo dodatnu dokumentaciju povuklo - kazala je Jović.

Kako je dodala, naknadnom proverom spiska birača, iz kojeg su izuzeta dva lica čije su izjave povučene, utvrđeno je da jedno lice nije upisano u jedinstveni birački spisak.