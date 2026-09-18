"NITI ĆE KOGA DA BIJU, NITI ĆE KOGA DA SRUŠE! TO SU BAJKE ZA MALU DECU" Vučić poslao važnu poruku građanima: Brinite u čijim će rukama da bude budućnost Srbije
- Vučić je poručio građanima da nema razloga za strah pred izbornu noć i da će rezultati biti poznati tek nakon prebrojavanja glasova.
- Istakao je da ljudi treba da brinu o tome u čijim će rukama biti budućnost Srbije, a ne o blokaderima i najavama nasilja.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o predstojećoj izbornoj noći, poručio građanima da nema razloga za strah i da će se rezultati znati nakon prebrojavanja glasova.
Kako je naglasio, građani ne treba da se plaše blokadera, već da brinu o tome u čijim će rukama da bude budućnost Srbije.
- Ja hoću običnim ljudima da kažem da ne brinu i da se ne plaše. Ono zbog čega treba da brinu to je u čijim će rukama da bude budućnost Srbije. A što se tiče te večeri, znate, broje se glasovi; kad se prebroje glasovi, znaćemo rezultate. To da će oni baš tu noć, da su oni mogli, srušili bi oni nas, pobili bi oni nas i 15. marta i 15. aprila i 15. maja i 15. juna, i svakog 15. u svakom mesecu. To su bajke za malu decu. Niti će koga da biju, niti će koga da sruše. Dakle, to ostavite po strani, to plašenje mečke rešetom, to mogu nekom drugom da govore - poručio je predsednik Vučić.
Kurir.rs