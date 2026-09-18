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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o predstojećoj izbornoj noći, poručio građanima da nema razloga za strah i da će se rezultati znati nakon prebrojavanja glasova.

Kako je naglasio, građani ne treba da se plaše blokadera, već da brinu o tome u čijim će rukama da bude budućnost Srbije.

- Ja hoću običnim ljudima da kažem da ne brinu i da se ne plaše. Ono zbog čega treba da brinu to je u čijim će rukama da bude budućnost Srbije. A što se tiče te večeri, znate, broje se glasovi; kad se prebroje glasovi, znaćemo rezultate. To da će oni baš tu noć, da su oni mogli, srušili bi oni nas, pobili bi oni nas i 15. marta i 15. aprila i 15. maja i 15. juna, i svakog 15. u svakom mesecu. To su bajke za malu decu. Niti će koga da biju, niti će koga da sruše. Dakle, to ostavite po strani, to plašenje mečke rešetom, to mogu nekom drugom da govore - poručio je predsednik Vučić.

Kurir.rs

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