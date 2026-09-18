- Ja hoću običnim ljudima da kažem da ne brinu i da se ne plaše. Ono zbog čega treba da brinu to je u čijim će rukama da bude budućnost Srbije. A što se tiče te večeri, znate, broje se glasovi; kad se prebroje glasovi, znaćemo rezultate. To da će oni baš tu noć, da su oni mogli, srušili bi oni nas, pobili bi oni nas i 15. marta i 15. aprila i 15. maja i 15. juna, i svakog 15. u svakom mesecu. To su bajke za malu decu. Niti će koga da biju, niti će koga da sruše. Dakle, to ostavite po strani, to plašenje mečke rešetom, to mogu nekom drugom da govore - poručio je predsednik Vučić.