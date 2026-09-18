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Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Jelena Žarić Kovačević oštro je reagovala nakon što je dekanka Fakulteta umetnosti u Nišu Milena Injac zabranila održavanje tribine na kojoj je trebalo da govori general Vladimir Lazarević.

- Generalu Lazareviću danas je u Nišu posredno zabranjeno da govori. Zatvorena su mu vrata institucije, i to Fakulteta umetnosti, iako je razgovor sa građanima bio prijavljen uredno i na vreme i prvi odgovor je bio potvrdan. Na kraju, nekoliko sati pred samu tribinu stigla je odluka da se sala otkazuje, jer pojedinci ne žele da se čuje glas generala Lazarevića, ali ni glas srpskih vojnika koji su se borili za slobodnu i bolju Srbiju - navela je Žarić Kovačević na Instragramu.

Istakla je da ne žele da se čuje ni glas patriotizma, niti da mladi ljudi dobiju priliku da saznaju koliko je jaka vojska Srbije i šta znači boriti se za svoju zemlju.

- Ipak, istina i pobeda su na strani junaka, general je razgovarao sa građanima koji su se okupili u velikom broju. Ni na bojnom polju, ni na tribinama, nikada neće moći da ućutkaju srpske generale - naglasila je Žarić Kovačević..

Podsetimo, nakon što onemogućen skup na Fakultetu umetnosti, tribina je premeštena u prostorije Mesne zajednice u Knjaževačkoj 2A, a brojne Nišlije su dočekale generala Lazarevića s velikim poštovanjem koje je, kako su istakli, zaslužio odnosom prema saborcima, stradalima i zemlji za koju se borio.

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