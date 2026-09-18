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Poseta Siniše Malog porodici Mitrović u selu Čamurlija kod Niša završila se simpatičnom jezičkom lekcijom. Baka Radica odlučila je da ga nauči nekoliko izraza "po svrljiški", a Mali je priznao da za neke od njih nikada ranije nije čuo.

Siniša Mali objavio je na Instagramu snimak sa gospođom Radicom.

"Nešto da ja naučim", započeo je Mali, a Radica mu je odmah zadala prvu lekciju:

"Da si vrevimo po svrljiški."

"Šta je?", ostao je Mali u čudu, ali je odmah dobio "prevod":

"Pa da govorimo po svrljiški."

"Da govorimo po svrljiški... Ajmo da si vrevimo", ponovio je Mali.

Radica mu je objasnila da kada se lepo "vrevi", odnosno razgovara, onda "sve ide dobro".

A onda je stigla reč koja ga je potpuno zbunila.

"Vunija."

"Vunija? Ne znam", priznao je Mali.

Radica mu je objasnila da je to ono kroz šta se nešto sipa, nakon čega je Mali shvatio:

"Levak?"

Tako je i "vunija" završila u njegovom novom svrljiškom rečniku.

"A šta je vardiš?", usledila je još jedna reč.

"Da se vardiš..."

"A šta je 'vardiš"?

"Pa da se čuvaš", objasnila mu je Radica.

"A, da se čuvam. Hvala vam puno", odgovorio je Mali kroz osmeh.

Mali je uz snimak napisao:

"Gospođa Radica iz sela Čamurlija kod Niša me je naučila nekoliko izraza 'po svrljiški"!