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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu kandidata na Studentskoj listi u Zrenjaninu Feđe Dimovića koji je u Zrenjaninu govorio na blokaderskom skupu koji je organizovan u okviru biciklističke ture.

- Feđi actually treba bici tura. Ne znam zašto ne učestvuje... - poručila je Brnabić.