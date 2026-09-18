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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu kandidata na Studentskoj listi u Zrenjaninu Feđe Dimovića koji je u Zrenjaninu govorio na blokaderskom skupu koji je organizovan u okviru biciklističke ture.

- Feđi actually treba bici tura. Ne znam zašto ne učestvuje... - poručila je Brnabić.

Ovim potezom Brnabić je još uputila poruku da se borba za poverenje građana i vođenje države ne može svoditi na triatlone i biciklizam, već na konkretne planove i programe.

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