Politika
BRNABIĆ NA FINJAKA SPRŽILA DIMOVIĆA "Feđi actually treba bici tura - ne znam zašto ne učestvuje..." (VIDEO)
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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjavu kandidata na Studentskoj listi u Zrenjaninu Feđe Dimovića koji je u Zrenjaninu govorio na blokaderskom skupu koji je organizovan u okviru biciklističke ture.
- Feđi actually treba bici tura. Ne znam zašto ne učestvuje... - poručila je Brnabić.
Ovim potezom Brnabić je još uputila poruku da se borba za poverenje građana i vođenje države ne može svoditi na triatlone i biciklizam, već na konkretne planove i programe.
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