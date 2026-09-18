Politika
BRANIMIR NESTOROVIĆ ZADRŽAN U BOLNICI: Oglasio se Pokret "Mi, snaga naroda"
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Pokret "Mi, snaga naroda" saopštio je večeras da je predsednik tog pokreta Branimir Nestorović zadržan u bolnici i da je njegovo zdravstveno stanje stabilno.
Kako se navodi u saopštenju Informativne službe Pokreta, Nestorović je juče svojevoljno otišao na redovni lekarski pregled.
“Nakon detaljnih pregleda, eminentni stručnjaci sa Univerzitetskog kliničkog centra Srbije odlučili su da profesora Nestorovića zadrže u bolnici radi dodatnog praćenja i sprovođenja terapije, kako bi se obezbedio njegov potpun i brz oporavak. Sa velikim olakšanjem i radošću vas obaveštavamo da je profesorovo zdravstveno stanje stabilno”, navodi se u saopštenju.
Iz pokreta Mi snaga naroda su rekli i da očekuju Nestorovićev povratak za nekoliko dana.
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