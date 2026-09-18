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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, na Karpatskom ekonomskom forumu u ukrajinskom gradu Huta, da je Kijev zainteresovan za to da Srbija postane članica Evropske unije.

"Tu je Srbija, koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Veoma smo zainteresovani da Srbija bude bliža EU nego Rusiji. To je ozbiljan posao. Naravno, ovo je izbor unutar Srbije, srpskog naroda, ali moramo biti partneri kako bismo pokazali prave dobrosusedske odnose", rekao je Zelenski.

On je naveo da se odnosi Kijeva sa Mađarskom, Rumunijom, Poljskom i Srbijom poboljšavaju, a da su Slovačka, Češka i Austrija podjednako važne ističući značaj jedinstva sa evropskim partnerima uprkos različitim političkim stavovima, prenosi Ukrinform.

"Podrška Ukrajini je veoma važna. Drago mi je što smo uspeli da izgradimo tako jake odnose sa Evropskom unijom i posebno bilateralne odnose sa evropskim zemljama u EU i van EU, ali ipak, jedinstvo je veoma važno. I znate da smo sa liderima Karpata – svih osam zemalja – imali različite odnose u različito vreme", istakao je Zelenski, a beogradski mediji prenose pisanje Tanjuga.

Prema njegovim rečima, pored političkih razlika, zemlje regiona povezuju zajednički interesi u oblastima ekonomije, regionalnih veza, kulture i sporta.

"Sve ovo ćemo razvijati, razvijaćemo kulturne veze itd. Dakle, kada imate sve ovo, i imate jake savezničke odnose, imate mnogo različitih projekata - železnice, puteve, luke itd. - i kada je sve ovo fundamentalno, ne samo na rečima, onda se grade i geopolitički savezi", naglasio je ukrajinski lider.

Zelenski je ranije danas na samitu Karpatske inicijative u Huti saopštio da se osniva nova transregionalna inicijativa - Karpatska osmorka (C8).