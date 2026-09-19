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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić krenuo je sam automobilom u vožnju, dok se sa radija čula čuvena pesma Tome Zdravkovića "Svirajte noćas samo za nju".

- Danas, prvi put "sam svoj majstor", u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je, a na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića… - piše na nalogu predsednika Vučića.

Vučić je pevao uz stihove ove legendarne balade legendarnog pevača.

- Tako vozim do Šalinačkog jezera, posle ćemo do Smedereva. U cik zore, Toma Zdravković... Zamenio noć za dan - rekao je Vučić i nastavio da pevuši za volanom.

Podsećamo, predsednik Vučić posetiće danas u 12 časova etno selo "Moravski konaci", u Velikoj Plani, gde će razgovarati sa narodom.

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