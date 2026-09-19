VUČIĆ ZABACIO UDICU, DOBIO I KRATAK KURS OD ISKUSNOG RIBOLOVCA: Predsednik na jezeru stao za roštilj i nasmejao sve: U pecanje se možda ne razumem, ali u ovo...
- Aleksandar Vučić je rano jutros stigao na pecanje na Šalinačkom jezeru kod Smedereva i pokazao ribolovačku dozvolu.
- Dobio je kratak kurs od iskusnog ribolovca, uz objašnjenje kako se varaličari i peca bucov ili smuđ.
- Na kraju je kod posluženja okretao kobasice na roštilju i uz osmeh rekao da se u pripremu hrane bolje razume nego u pecanje.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rano jutros je stigao na pecanje na Šalinačkom jezeru, nedaleko od Smedereva.
- Nikada nisam umeo da pecam. Izvadio sam ribolovačku dozvolu i nadam se da ću imati vremena da naučim. Razgovarao sa divnim ljudima na jezeru Šalinac, nedaleko od Smedereva - piše na Instagram nalogu predsednika.
On je potom dobio i brzi kurs pecanja od strane jednog gospodina.
- Samo brže malo, mora ruka ova da ide malo gore - objašnjavao je iskusni ribolovac Vučiću, i dodao:
- Varaličarimo, hoće li da uradi bucov ili smuđ. Varalica radi, taj bucov tamo negde, ili smuđ, juri ovu malu ribicu - objasnio mu je ribolovac.
Vučić je potom došao do stola gde je posluženje, kobasice, luk, sir i jaja, i poručio je sa osmehom:
- U ovo dole, pecanje ribe, nisam se razumeo. U ovo, možda se ne razumem u pripremu, ali u jelo što se razumem - rekao je Vučić dok je okretao kobasice na roštilju, i izazvao smeh kod prisutnih.
Predsednik je objektivu kamere pokazao i dozvolu za ribolov koju je izvadio.