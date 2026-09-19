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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rano jutros je stigao na pecanje na Šalinačkom jezeru, nedaleko od Smedereva.

- Nikada nisam umeo da pecam. Izvadio sam ribolovačku dozvolu i nadam se da ću imati vremena da naučim. Razgovarao sa divnim ljudima na jezeru Šalinac, nedaleko od Smedereva - piše na Instagram nalogu predsednika.

On je potom dobio i brzi kurs pecanja od strane jednog gospodina.

- Samo brže malo, mora ruka ova da ide malo gore - objašnjavao je iskusni ribolovac Vučiću, i dodao:

- Varaličarimo, hoće li da uradi bucov ili smuđ. Varalica radi, taj bucov tamo negde, ili smuđ, juri ovu malu ribicu - objasnio mu je ribolovac.

Vučić je potom došao do stola gde je posluženje, kobasice, luk, sir i jaja, i poručio je sa osmehom:

- U ovo dole, pecanje ribe, nisam se razumeo. U ovo, možda se ne razumem u pripremu, ali u jelo što se razumem - rekao je Vučić dok je okretao kobasice na roštilju, i izazvao smeh kod prisutnih.