Politika
OVAKVOG VUČIĆA RETKO VIĐAMO! Jutros seo za volan, stigao i da peca i roštilja - Uživo pratite na Instagram nalogu "avucic" i Tik-Toku "Ja sam Aleksandar"
- Vučić posetu Podunavskom okrugu prati uživo na Instagramu i TikToku, a jutro je proveo u vožnji uz muziku Tome Zdravkovića.
- Na Šalinačkom jezeru dobio je kratak kurs pecanja, pokazao dozvolu i stao za roštilj, gde je nasmejao prisutne komentarom da se bolje razume u jelo nego u pripremu.
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Posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Podunavskom okrugu svi građani mogu pratiti na njegovom Instagram nalogu "avucic" i na Tik-Toku preko naloga "Ja sam Aleksandar".
Vučić je jutros posetu počeo vožnjom kroz našu zemlju, a društvo mu je sa radija pravio čuveni Toma Zdravković.
Predsednik je i zapevao u jednom trenutku čuvenu pesmu "Svirajte noćas samo za nju", dok se vozio auto-putem.
Potom je stigao na Šalinačko jezero gde je dobio kratak kurs pecanja, pokazao svoju ribolovačku dozvolu, ali i otkrio u šta se bolje razume kada je stao za roštilj.
- U ovo dole, pecanje ribe, nisam se razumeo. U ovo, možda se ne razumem upripremu, ali u jelo što se razumem - rekao je Vučić dok je okretao kobasice na roštilju, i nasmejao sve prisutne.
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