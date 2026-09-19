Slušaj vest

Posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Podunavskom okrugu svi građani mogu pratiti na njegovom Instagram nalogu "avucic" i na Tik-Toku preko naloga "Ja sam Aleksandar".

Vučić je jutros posetu počeo vožnjom kroz našu zemlju, a društvo mu je sa radija pravio čuveni Toma Zdravković.

Predsednik je i zapevao u jednom trenutku čuvenu pesmu "Svirajte noćas samo za nju", dok se vozio auto-putem.

Potom je stigao na Šalinačko jezero gde je dobio kratak kurs pecanja, pokazao svoju ribolovačku dozvolu, ali i otkrio u šta se bolje razume kada je stao za roštilj.