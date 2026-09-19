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Univezitetska profesorka u penziji Danica Popović poručila je studentskoj listi da u njihov program uvrsti ukidanje izložbe Ekspo (EXPO), i tako pokazala šta su prave namere blokadera u slučaju izborne pobede.

"Setite se samo zvanične procene troškova za Ekspo, od jedne milijarde evra, troškovi su skočili na tri, pa na sedam, pa na 12 milijardi. I to bez javnih nabavki", izjavila je Popovićeva u intervjuu za blokaderski list Nova, komentarišući program Studentske liste.

Izjava Danice Popović u listu Nova Foto: Kurir

Prema njenim tvrdnjama, Ekspo bi bio hit izložba da je sada 1990. godina, a ovako, "samo je korupcionaški lanac, koji će, ako se nastavi, samo dalje gomilati gubitke". Ona je rekla i da će se u slučaju opstanka vlasti Srpske napredne stranke, kopati litujum a da će građani udisati paru sumpornih kiselina.

Poruka Danice Popović jasno pokazuje da je jedini stvarni program blokadera zaustavljanje razvoja Srbije i blokada projekata od nacionalnog značaja.