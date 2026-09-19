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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je pijacu u Smederevu, gde je razgovarao sa građanima i trgovcima.

Veliki broj ljudi prilazio mu je da se fotografiše, svakome je stegao ruku, a jedna baka ga je zagrlila.

- Koliko vam je to - pitao je Vučić gospođu što prodaje voće, na šta mu je ona odgovorila: "200 dinara".

- Ne može, ne može, više je to - kazao je Vučić.

Vučić je poručio da je uvek najzanimljivije na pijaci.

- Ovde, u Smederevu, svega ima, jedino su cene onako, prodavcima i seljacima niske, kupcima visoke. Narod je nezadovoljan stanjem u kojem se nalazi bolnica u Smederevu, te sam obećao da ćemo to u najkraćem periodu da promenimo. Bili su prisutni i aktivisti tzv. studentske liste, koji su iskazali nedvosmislenu mržnju, ali nisu imali nikakve predloge, ni ideje. Kako poznato zvuči

Podsetimo, posetu predsednika Vučića Podunavskom okrugu svi građani mogu pratiti na njegovom Instagram nalogu "avucic" i na Tik-Toku preko naloga "Ja sam Aleksandar".

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