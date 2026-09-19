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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je pijacu u Smederevu, gde je razgovarao sa građanima i trgovcima.

Veliki broj ljudi prilazio mu je da se fotografiše, svakome je stegao ruku, a jedna baka ga je zagrlila.

- Koliko vam je to - pitao je Vučić gospođu što prodaje voće, na šta mu je ona odgovorila: "200 dinara".

- Ne može, ne može, više je to - kazao je Vučić.

Vučić je poručio da je uvek najzanimljivije na pijaci.

- Ovde, u Smederevu, svega ima, jedino su cene onako, prodavcima i seljacima niske, kupcima visoke. Narod je nezadovoljan stanjem u kojem se nalazi bolnica u Smederevu, te sam obećao da ćemo to u najkraćem periodu da promenimo. Bili su prisutni i aktivisti tzv. studentske liste, koji su iskazali nedvosmislenu mržnju, ali nisu imali nikakve predloge, ni ideje. Kako poznato zvuči…