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Izjava Ilije Srdanovića, nosioca studentsko-blokaderske liste na vanrednim parlamentarnim izborima, u vezi sa televizijskim duelom sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kako to "nije etički" i da "ima važnijih poslova", ogolila je sav kukavičluk blokadera ali i nedostatak ideja, programa ili argumenata sa kojim bi mogli da izađu pred javnost, a kamoli da se upuste u politički duel!

Naime, Srdanović, za koga je otrikveno da je čovek od poverenje bivšeg crnogorskog premijera i predsednika Mila Đukanovića, juče je ponovo izjavio kako TV duel sa Vučićem "nije u njegovom programu"?!

- Naša obaveza nije da razgovaramo sa bilo kim sa kim nismo u to stavili u program našeg predizbornog puta. Prosto, razgovaraćemo sa ljudima koji imaju nešto da kažu i koji nešto znaju da kažu. Ukoliko oni to nemaju ili su već sve što su imali rekli, mi sa njima nemamo prosto ništa dalje govoriti. Imamo pametnijeg posla i važnijeg posla u pravljenju bolje Srbije - rekao je crnogorski doktor i Đukanovićev čovek od najvećeg poverenja.

Srdanović već treći dan kuka jer se plaši duela sa Vučićem, a ovom izjavom je pokazao da deo blokaderskog programa nije nikako da razgovara sa građanima ili čuje šta oni imaju da kažu jer neće da razgovaraju sa "bilo kim", dok je predsednik Vučić u svakom svom obilasku Srbije želeo da čuje šta ima da kaže svaki građanin Srbije, a i same blokadere bezbroj puta zvao na dijalog.

Da podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na na duel Iliju Srdanovića, kandidata na studentskoj listi, međutim, on je taj poziv odbio.

- Bio sam siguran da će, sa oduševljenjem, gospodin Srdanović da prihvati taj televizijski duel, jer lako im je da pobede onoga koji nije čovek, zlikovca, monstruma, samo pokažu moje lice i svima u Srbiji će sve biti jasno. Međutim, na moje iznenađenje i zaprepašćenje, gospodin Srđanović je u svom intervjuu i izjavi odmah rekao da mu ne pada na pamet. Ne pada mu na pamet čak ni da sluša šta govorim. On vam unapred kaže: "Neće me interesovati šta građani Srbije govore." Ne zanima me šta oni misle, ne zanima me posebno šta misle oni koji drugačije misle i vide budućnost Srbije. A sa druge strane, jasno vam je da na televizijski duel, na televizijsku debatu, ne sme da izađe. Ne sme da izađe, iako ja ne bih govorio ni o stvarima koje mogu da budu neprijatne po njega - naveo je Vučić, reagujući na Srdanovićevo odbijanje da ukrsti političke stavove sa njim.