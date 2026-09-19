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Nakon što se saznalo da bi simpatizeri blokadera voleli da "ukinu" Expo 2027 u Srbiji, u javnost je dospeo još jedan jeziv plan blokadera - maltene bi ukidali građanima penzije!

Naime, na društvenim mrežama kruži snimak koji je tajno nastao na jednom od blokaderskih sastanaka, a na kome se jasno čuje kako bi izgledala njihova ekonomska i socijalna politika kada bi predstavnici tzv. studentsko-blokaderske liste došli na vlast u Srbiji, a njihov plan je prost u svojoj strahoti - smanjiti ljudima penzije, odnosno "oporezivati ih"

1/4 Vidi galeriju Detalji snimka sa tajnog sastanka blokadera o penzijama Foto: x

- Ovaj program za penzije je oporezivanje najviših penzija, znači to su penzije iznad 60.000 dinara. To bi obuhvatalo 40 odsto osiguranika. Šta bi se zapravo oporazivalo? Predmet, odnosno objekat oporezivanja bi bio iznos između prosečne penzije i penzije koji osiguranik ima. Znači ako je prosečna penzija oko 60.000 što je će sigurno biti kada mi dođemo na vlast, otprilike 59.000 a. I to je sad naravno, nepopularna mera i tome ne treba pričati u kmapanji - skandalozne su reči koji su izgorene na sastanku Radne jedinice za operecionalizaciju programa održanog 13. septembra kako navode korisnici društvenim mreža.

Dok se aktuelna vlast godina borila za svoje najstarije sugrađane i konstanto radila na povećanju penzija, ali i čestim jednokratnim isplatama pomoći onima sa najmanjim primanjima, blokaderska ideja je da građani novac koji su zaradili pošteno radeći ceo svoj radni vek - vrate njima, jer se blokaderima učinilo da im je taj iznos preveliki!

Poslušajte snimak na Iksu:

Blokaderi su danas dobili i predlog da ukinu Expo, i to od univerzitetske profesorke u penziji Danice Popović koja im je taj apel uputila preko blokaderske Nove.