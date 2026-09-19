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Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) na Kosovu i Metohiji spremna je da prikuplja glasačke listiće ukoliko bi se parlamentarni izbori za Narodnu skupštinu Srbije održali i u srpskim sredinama na KiM, ali je za to neophodna saglasnost privremenih institucija u Prištini.

To su za Radio Slobodna Evropa naveli iz Oebsa, uz napomenu da su o zahtevu Srbije za održavanje izbora na Kosovu i Metohiji već obavestili nadležne prištinske institucije i donosioce odluka i da sada čekaju njihov odgovor.

- Misija je spremna da sprovede takvu operaciju pod istim uslovima kao i u prethodnim slučajevima. To podrazumeva saglasnost relevantnih strana i obezbeđivanje neophodnih bezbednosnih uslova - kažu u Oebsu.

RSE je preneo da se obratio privrmenim vlastima u Prištini sa upitom da li je upoznata sa ovim zahtevom Srbije, te da li se on razmatra, ali se na odgovor čeka.

Pre nekoliko dana, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković zatražio je od šefa Misije Oebsa u Prištini Džerarda Mekgarka da ta misija, u skladu sa poverenim mandatom i u skladu sa ovlašćenjima iz Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, ponovo pruži podršku kako bi se parlamentarni izbori za Narodnu skupštinu Srbije, raspisani za 25. oktobar, održali i na Kosovu i Metohiji, podsećajući da na osnovu odluke Oebsa od 1. jula 1999. godine odgovornosti te misije „obuhvataju organizovanje i nadgledanje izbora“.

Petković je u pismu istakao da je tokom izbornih procesa 2010, 2012, 2014, 2016, 2017. i 2020. godine Misija Oebsa odigrala ključnu ulogu time što je omogućila bezbedno i transparentno prikupljanje glasačkih listića, postarala se za bezbednost birača, izbornog materijala i učesnika u izbornom procesu, kao i za njegovu transparentnost.