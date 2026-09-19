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Prema najnovijim informacijama, Ivanu Petrović iz Niša, bivšu vlasnicu „City radia“ i kandidatkinju pod rednim brojem 65 na blokaderskoj listi, gotovo izvesnog vetiranja od strane blokadera spasili su ni manje ni više nego - stranci!

Naime, ova kontroverzna niška blokaderka je, tokom svoje gotovo celokupne novinarske karijere bila na platnom spisku raznoraznih stranih organizacija koje su dokazano rovarile protiv naše države, pokušavajući da na taj način ostvare svoje političke interese u regionu!

Šansu za „blistav“ početak svoje radne karijere, koja će, ispostavilo se, obeležiti sve njene buduće poslove, videla je odmah po dolasku misije КFOR-a na teritoriju КiM. S pripadnicima misije se brzo „uvezala“ i počela blisko da sarađuje na polju promocije tzv. „nezavisnog Кosova“. Iako je zvanično radila za dvojezične medije na КiM u tom periodu, u pitanju su mediji koje su finansirali Britanci, a koji su forsirali pro-albanske separatističke narative.

Razume se - protiv države Srbije i njenih interesa! Ali - sve za pare!

Nakon „dobre poslovne saradnje“ sa КFOR-om, naročito sa britanskim kontingentom misije, Petrovićeva je „napredovala u karijeri“, pa je uspostavila saradnju i sa američkim informativnim centrom u Prištini, sa kojim je, između ostalog, radila i na projektu istraživanja statusa nacionalnih manjina na teritoriji Srbije, sa posebnim fokusom na južne srpske opštine.

Inače, Petrovićeva je bila redovan izbor organizacija poput IREX-a i EED-a za njihove brojne projekte u našoj državi, direktno radeći po političkoj platformi ovih organizacija, a protiv srpskih interesa!

Između ostalog, jedan američki univerzitet je slao i na obuku u Hrvatsku, gde je sticala „veštine“ medijskog izveštavanja o dešavanjima u regionu, kako bi kasnije bila od pomoći za pripremu terena za raznorazne događaje od političkog interesa stranog faktora!