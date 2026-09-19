Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Veliku Planu, gde je u etno selu "Moravski Konaci" razgovarao sa narodom.

Predsednik se poklonio žrtvama u Malom Orašju i Duboni, a zatim je razgovarao sa porodicama Todorović i Panić, koje su izgubile decu u masakru.

Gromoglasan aplauz, "Marš na drinu" i jaka poruka predsednika

Kada je Vučić ušao u veliku salu gde su ga čekali ljudi prolomio se aplauz i uzvici "Aco Srbine", dok su se u pozadini čuli taktovi "Marša na Drinu".

On se zahvalio svima na divnom gostoprimstvu i čoveku koji je izgradio etno-selo.

Foto: Ilija Ilić

Foto: Ilija Ilić

- Beskrajno vam hvala na tome, uložili ste ogroman novac. Jedan aplauz molim vas. Kad god dođem u Planu ili Žabare, nikada ne znam da kažem da li sam u Šumadiji, Pomoravskom, Braničevskom... Dovoljno je da kažem hvala što ste me dočekali ovde u srcu Srbije, predivno se osećam. Ne razumete koliko sam srećan što sam sa vama, danas sam prvi put sam vozio svoj auto. Obaveze su mi uvek nalagale da u vaše ime i u korist naše države, časno i verno služeći joj, da budem sa svetskim državnicima, ali uvek sam se najlepše osećao kada bih došao među vas. Kada bih brinuo vaše brige, o lošem stanju u Smederevskoj bolnici, da naši ljudi neće da primaju sve građane - rekao je Vučić.

Dodaje da za to živi, živeo je, i živeće u budućnosti. Najavio je da će biti urađeni novi putevi, kao i vrtić.

Foto: Ilija Ilić

- Koliko god puteva je urađeno, prema manastiru Pinosava, vidim da još mora da se uradi. Sve što smo radili mora da bude sačuvano, zaštićeno, da radimo i gradimo više. I ništa to ne bih mogao bez vaše podrške, truda, rada i angažmana. Hvala vam na velikoj hrabrosti koju ste pokazali u prethodnih godinu i po dana. Naša lista je suštinski jedina koja se bori protiv totalitarizma, koja se bori protiv onih koji bi da zabrane drugačije mišljenje, protiv onih koji neće da čuju druge ljude - kazao je on.

Ističe da je ponosan što predvodi hrabre ljude koji su spremni da im se suprotstave.

- I koji imaju jedan jedini cilj, to je da svakoga dana bude bolja Srbija, da svakoga dana nešto novo i bolje učinimo - naglasio je on.

Kaže da se nikada neće ponašati na onaj način kako se ponašaju blokaderi.

Foto: Ilija Ilić

- Prvi deo programa koji smo čuli je Aleksandar Vučić je nevoljen... Ne vole me deca, roditelji. Nikada nemojte to da kažete našim političkim protivnicima. Nikada da se ne služimo onime čime se oni služe. Za nas je porodica svetinja! Mi njihove porodice nećemo da diramo, niti da unosimo razdor. Za nas je porodica nedeljiva, jedna jedina porodica, to je Srbija - kazao je on.

Dodao je da i blokaderi koriste benefite svega što je urađeno, i da se i oni voze brzim vozovima.

- Sutra, prekosutra idem u Njujork, gde ću predstavljati našu zemlju. Imaću mnogo sastanaka i susreta, i da vam kažem, jedva čekam da se vratim. Da ponovo budem sa vama, sa našim narodom, i da se borim! I vas molim, da se borite najsnažnije moguće, najjače moguće. Samo da se izborimo za to da Srbija može da nastavi putem u budućnost, i da Srbija može da ide napred - rekao je predsednik.

Foto: Ilija Ilić

Vučić ističe da su blokaderi uzuzrpirali fakultete i škole, a da se stalno žale da neko koristi državne resurse.

- Da se borite jače nego ikada, i da ih pobedimo jače nego ikada! Da ih pobedimo u svakom mestu, najubedljivije moguće! Hvala vam najlepše, živela Srbija! I još jedan pozdrav za našeg domaćina. Mnogo vas volim, sve najlepše želim vama i vašim porodicama - zaključio je on.

Zatim se zaorila pesma "Pevaj Srbijo, zemljo junaka".

Vučić stigao u "Moravske Konake"

Predsednik je po dolasku rekao da je prvi put ovde.

- Kažu da je pre četiri godine, ostao je samo onaj panj. I čovek je to za kratko vreme sve podigao - rekao je predsednik.

Kaže da je danas posetio Mišu Todorovića i Sašu Panića, roditelje žrtava iz Dubone i Malog Orašja.

Foto: Ilija Ilić

- Mnogo je teško, ljudi žive da prođe taj još jedan dan. Sva deca koja su nam tu, u oba mesta, naravno, kao i u Ribnikaru, svi kao jabuke lepi... Nadam se da će uspeti da se izbore, ako Bog da još potomstva. To je sve što mogu da kažem. A da je teško, teško je - rekao je on.

Predsednik kaže da su se pojavila dvojica blokadera na smederevskoj pijaci.

Foto: Ilija Ilić

- Zabavno je bilo. Imali su valjda štand prekoputa, pa su dotrčali. I šta god sam pokušao da razgovaram... Ne vredi. "Ajd ćao, bivši predsedniče". I bivši predsednik, predsednik sam. Običan narod je takođe, ima nezadovoljnih lokalnim rukovodstvom, bolnicom... - rekao je on.

Kaže da će naći i one koji hoće da razgovaraju, i da je uvek spreman na to. Kaže i da nisu svi kao Srdanović, predvodnik blokaderske liste.

- Nisu svi takvi, to su naše sestre i braća. Najvećim delom dobri ljudi koji žele dobro ovoj zemlji - rekao je on.

Kaže da je hiljadu puta čuo "Vučiću pederu", "Aco šiptare", i da ne postoji uvreda koju nije čuo.

Foto: Ilija Ilić

- Šta još da mi kažu, da malog sina nemam, da je hologram, da mi otac nije otac, majka nije majka... Šta će gore da mi kaže neko od njih. Ljudi veruju ljudima, i onima koji su u stanju nešto da objasne. Meni je doduše mnogo teško, ono šta je taj čovek napisao oko Vesne Radosavljević, da to ne mogu ni da ponovim. Užasnulo me je. Posebno što je ona jedna divna žena, da ti onako nešto napišeš, to ne možeš da kažeš za ženu od 20 godina, a ne za ženu od 60 - rekao je predsednik.

Kaže da mu je lepo bilo da vozi, i da je u jednom trenutku sebe uhvatio da krši propise.

- Srećom, to je bio kilometar, i onda sam vratio nogu na papučicu - kazao je Vučić.

Rekao je da jedva čeka da podnese ostavku, da sedne u auto i krene u narod.

Foto: Ilija Ilić

- Sada idem samo sa telefonom, oni misle da je to do televizije. Tehnika ne pobeđuje u politici... I sa telefonom ću da ih pobedim. Ja to govorim stalno, molim ih da ne idu po 50 minuta na televizije, niko ih živ ne gleda. Idite na osam do 10 minuta. Neće, misle da je do broja minuta. To je do onoga imaš li šta da kažeš, veruju li ti ljudi. Ali, ako izgubimo izbore, imaću čime da se bavim. Nikada ništa nisam ukrao, i ostaviće me na miru i Boga će moliti da se ne vratim u politiku. Pa ću moći da učim druge. A kakav će rezultet biti to ćemo videti - kazao je predsednik.

On ističe da blokaderski lideri neće prihvatiti poziv na duel.

- Ma ne, šta da mi kažu... Da vređaju, kakve argumente imaju. Neću da govorim ni ono što mislim, ljudi neka sami osete kome bi ostavili svoju decu i državu na čuvanje.

Foto: screenshot pink tv

Vučić je dodao, u razgovoru sa omladinom, da je već dve-tri rakije od jutros "drmno".

- I da kažem, da me čuju mlađi. Nije problem ni u rakiji, ni u vinu. Sve to ljudi lako kontrolišu. Problem je u zero koli i gaziranim pićima. Toliko sam postao zavisnik, da sam sebe uhvatio juče dok smo išli onim lošim putevima, uzmem zero kolu, pa je vratim. Uzmem, pa vratim. Moj drug Palma, imao je on druge probleme, ali još mnogo bi živeo da nije pio 20 limenki švepsa dnevno. Ovo ovde, ovo su dunja i šljiva, zdravlje! 10 puta zdravije od onoga što ja pijem. Doći će vreme, postaću nutricionista - rekao je on.

U razgovoru sa vlasnikom bio je zadivljen time što je čovek uspeo sve da obnovi.

Sve spremno za dolazak predsednika Vučića

Više od sat vremena ranije veliki broj ljudi se već skupio u etno selu "Moravski Konaci", gde su čekali dolazak predsednika i razgovor sa njim.