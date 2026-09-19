"ŽIVIŠ, A NE ŽIVIŠ... NEMATE ŠTA DA KAŽETE, SAMO ZAPLAČETE" Vučić položio vence u Malom Orašju i Duboni, posetio porodice ubijenih - Potresne reči predsednika
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je vence u Malom Orašju i Duboni.
- Položio sam vence u Malom Orašju i Duboni, na mestima gde je stradala mladost ovih mesta od ruke nečoveka. Posetio sam i porodice Miše Todorovića, koji je izgubio sina Dalibora, i porodicu Saše Panića, koji su ostali bez Kristine i Milana. Živiš, a ne živiš… Rekli su mi Miša i Saša. Nemate šta da kažete, samo zaplačete.
- Šestoro dece, Petar, Nemanja, Lazar, Marko, Aleksandar i Nikola, izgubili su živote u sumanutom napadu koji se dogodio dan posle sumanutog napada na školu Vladislav Ribnikar. I kad god idem kroz Podunavski okrug uvek dođem da se poklonim žrtvama. Sada idem do Dubone, gde ću sa Mišom Todorovićem i Sašom, oni su izgubili Dalibora, Saša dvoje dece, Milana i Kristinu, sa njima malo da porazgovaram. Mnogo, mnogo, mnogo mi je žao svih ovih ljudi - rekao je predsednik.