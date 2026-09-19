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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Velikoj Plani, gde je posetio etno-selo Moravski konak. Ekipa Kurir televizije bila je na terenu, pratila posetu, i prenela utiske njegovog dolaska i atmosfere.

Više o ovoj temi za emisiju "Puls Srbije vikend" govorili su Goran Davidović - istoričar, Aleksandar Šešelj - SRS i Đorđe Dabić - državni sekretar ministarstva za brigu o porodici.

- Pa, vidite da predsednik poštuje sve preporuke odbora, koje su, nažalost, napravljene tako da praktično političarima onemoguće da se bave svojim osnovnim poslom, a to je svakako bavljenje politikom. Međutim, sve što su oni tražili mi smo ispoštovali. Kao što predsednik radi, vikendom obilazi i bavi se kampanjom, ne kao javni funkcioner, nego kao običan građanin, odnosno član Srpske napredne stranke. On danas obilazi svojim autom. Videli smo da je bio i na pecanju, kao i na nekim drugim mestima gde je imao priliku da razgovara sa ljudima i da našu listu promoviše na najbolji mogući način, kao nosilac liste i kandidat za predsednika Vlade - rekao je Dabić.

Đorđe Dabić Foto: Kurir Televizija

Kampanja se zahuktava

Na pitanje da li očekuje da će i ostali u tehničkoj Vladi ostvarivati na ovaj način lični kontakt sa građanima, Dabić je odgovorio:

- Očekujem da će on, nakon što podnese ostavku, imati više vremena i, kada ne bude imao državničke obaveze, dodatno da se uključi u kampanju, koja je već počela intenzivno. Mi svakog dana imamo mnogobrojne posete raznim okruzima. Evo, danas, recimo, i u Kosjeriću će biti naše članstvo i ministri na jednoj žurci prijateljske televizije. Gledajte, za sada je to, znate i sami, s obzirom na sve preporuke odbora koje smo mi kao zemlja prihvatili, da ne bismo posle slušali kako nešto nismo hteli da uvažimo. Mi sada imamo obavezu da, kao funkcioneri, za vreme radnog vremena ne idemo na televizije, ne gostujemo i ne bavimo se stranačkim radom. To možemo da radimo van radnog vremena. Kao što vidite, i danas predsednik, koristi to vreme da se bavi aktivnom promocijom naše liste. Mislim da je to pokazatelj da smo demokratsko društvo, da poštujemo sve preporuke i da želimo da pobedimo u jednoj fer i demokratskoj utakmici - objasnio je.

Šešelj se osvrnuo na razloge za održavanje izbora, ali i na kritike koje prate aktivnosti vlasti tokom kampanje.

- Izbori nisu iznuđeni zato što nije pala vlada zbog nekog nedostatka podrške u parlamentu ili neke krize poverenja u okviru vladajuće koalicije, već je ta vlada podnela ostavku iz procene da je tada najbolji termin za održavanje parlamentarnih izbora. Dakle, nije reč o nekakvom pritisku do kojeg je došlo institucionalnim ili vaninstitucionalnim putem, već je jednostavno reč o političkoj odluci. Tako da ne vidim tu nekakvu turbulenciju što se tiče tih izbora. Mislim da je sve ovo što se dešava i što imamo prilike da gledamo jedna sasvim normalna pojava. Ne vidim kako je moguće da bilo ko, da li su to neke međunarodne organizacije, tela Saveta Evrope kao što je ODIHR ili bilo ko drugi, zabrani predsedniku Republike da obilazi pijacu u Smederevu ili neko selo kod Velike Plane - kaže Šešelj.

Foto: Kurir Televizija

- Kako je moguće da bi bilo ko zabranio, ili bilo šta slično, u smislu njegovog pojavljivanja u bilo kom mestu u Srbiji? To je nešto što ne vidim kao važno, bez obzira na to što, naravno, ima kritika u vezi sa tim preporukama i svega ostalog. Mislim da se ne treba obazirati na sve to što dolazi iz inostranstva kao preporuka, nalog, instrukcija ili bilo šta slično. Zato što mi ovde malo sa tim ODIHR-ovim preporukama preterujemo i mislim da je to velika greška. Mnogo pažnje je posvećeno svemu tome od strane vladajuće koalicije i vladajuće većine u Skupštini Srbije, zato što ne postoji ništa što može da se uradi, a što bi Evropljanin ili bilo koji drugi Zapadnjak pozdravio i rekao: "E, sad imate demokratske izbore" - rekao je.

Davidović je govorio o onome što smatra važnim za period pred izbore i ukazao na situaciju na ulicama Novog Sada.

- Bitnije je da se mora obezbediti red i mir, pre svega. Sada je neko zatišje bilo pred ovu kampanju, a sad vidimo da blokaderi ponovo kreću u neke svoje nasilne metode kampanje. Mene zanima red i mir, zanima me da se ulice ne blokiraju. U Novom Sadu se i dalje blokiraju ulice nekažnjeno, niko nije platio ni prekršajnu kaznu za blokadu ulica, tako da mislim da će izbori, nadam se, proteći u nekom redu i miru. To me jedino zanima, iskreno - naveo je Davidović.

Goran Davidović - istoričar Foto: Kurir Televizija

Srpska napredna stranka imala je u planu da organizuje veliki skup u Novom Sadu pre dve nedelje, ali je predsednik rekao da, iz bezbednosnih razloga, tako nešto ne bi bilo pametno, te je skup otkazan. Kakvi su komentari aktera iz Novog Sada na temu otkazivanja, odgovorio je:

- Pa, ja ne znam kakve su bile informacije. Ako je bezbednost bila ugrožena, verovatno su postojale neke informacije koje javnost nema. Tako da se nadam da će svaki učesnik u političkom životu imati pravo da iskaže i predstavi svoj program na ulici, odnosno na trgu, na javnom skupu koji je zakazan u skladu sa zakonom, pa i vladajuća stranka. Naravno, zakazanom samim tim i u skladu sa bezbednosnim protokolima. Mislim, to samo po sebi nije normalna situacija - da vladajuća stranka otkaže miting zbog bezbednosti. To je prilično nenormalna situacija - za Kurir televiziju, rekao je Davidović.

01:56 "MORA SE OBEZBEDITI RED I MIR!" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o blokadama ulica i predstojećim izborima: "Sve što su tražili, mi smo ispoštovali" Izvor: Kurir televizija

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