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Ministar finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali proveo je jutro sa aktivistima Srpske napredne stranke na Zvezdari, gde je u neposrednom razgovoru sa građanima naglasio da su rad na terenu, slušanje naroda i jedinstvo ključni stubovi uspeha i napretka Srbije.

- Veoma je važan kontakt sa građanima, da saznamo šta oni misle o politici SNS-a, o reformama koje smo sproveli i rezultatima koje imamo. Tu smo i za kritike, jer znamo odlično da uvek može bolje - napisao je Mali u objavi na Instagramu.

On je dodao da ne možemo da ne budemo nezadovoljni sa dosadašnjim rezultatima - kada smo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, kada diskutujemo o tome koliko će biti sledeće povećanje penzija i plata, a ne da li će ga biti.

Mali je saopštio i da aktivisti SNS-a, koji su svaki dan na terenu, znaju odlično koliko je rada i truda bilo potrebno da danas budemo to što jesmo – reformisana zemlja koja je domaćin međunarodnih organizacija, zemlja koja konačno ima budućnost.

- Za to je trebalo jedinstvo. Ideja, politika i znanja. Samo ujedinjeni možemo dalje u napredak. Ujedinjena Srbija je naša zajednička budućnost, to je naš broj 1 - napisao je Siniša Mali.

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