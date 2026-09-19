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Presuda u Hagu kojom su bivše vođe zločinačke OVK osuđene na ukupno 81 godinu zatvora, donela je pravdu za stotine nevinih žrtava, ali je istovremeno zapalila politički fitilj u Prištini. Dok ekstremistički krugovi i ulicama Prištine i protestima u Hagu prete destabilizacijom i neredima, ne mireći se sa činjenicom da su zločini dokazani i kažnjeni, nameće se ključno pitanje za naš narod i državu: koliko su te pretnje realne, a koliko predstavljaju očajnički politički pritisak?

Srbija danas stoji stabilno i odgovorno, čuvajući mir i bezbednost svojih građana na Kosovu i Metohiji, ali i jasno poručujući da se nikakve pretnje regionalnoj stabilnosti neće tolerisati.

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" koji su govorili na ovu temu bili su Goran Davidović - istoričar, Aleksandar Šešelj - SRS i Đorđe Dabić - državni sekretar ministarstva za brigu o porodici.

- Ne podržavam ništa što ima prefiks "međunarodni", to je prva stvar, ali reč je ovde o sudu koji je formirala kosovska, takozvana vlada. Dakle, vlada takozvanog Kosova formirala je ovaj sud i on sada ima tu neku predstavu o sebi kao o međunarodnoj instituciji, iz razloga što su sudije i tužioci Nemci, Englezi, Amerikanci i slično. Dakle, reč je o instituciji takozvanog Kosova. Da li može da bude pravde iz te institucije, pogotovo prema srpskim žrtvama i srpskom narodu? Ja u to ne verujem. Zaista mislim da treba obazrivo posmatrati sve to i da svi budu svesni da je ovde reč o prvom stepenu - rekao je Šešelj.

Foto: Kurir Televizija

Šta će biti sa Tačijem nakon presude?

Ukazao je na moguće posledice prvostepene presude i način na koji bi dalji tok postupka mogao da utiče na sliku o bivšem lideru OVK.

- Kako će sve to da izgleda i da li će ovo suđenje možda da učvrsti status Hašima Tačija, recimo, ukoliko bude oslobođen u drugom stepenu, kao nekakvog heroja ili stvaraoca kosovskog Džordža Vašingtona, što je i sam Džo Bajden napisao u recenziji za knjigu Hašima Tačija? Dakle, to je ovde velika opasnost. Ne treba nama bilo koja kosovska, takozvana institucija, ili međunarodna, da kaže da je OVK zločinačka ili da nije zločinačka organizacija. Ja mislim da je to apsolutno dokazano i mislim da postoji svest u srpskom narodu o svemu tome. Naravno, i kod tih optužnica i kod svih tih procesa moramo da kažemo da se tu nije vodilo računa o najtežim zločinima koji su učinjeni prema srpskom narodu. Čak se negde više puta čulo, i u toj haškoj sudnici, da je u stvari Hašim Tači, između ostalog, štitio srpske civile. Dakle, to je njihov pogled na svet - objasnio je.

Davidović je izneo svoje viđenje obuhvatanja postupka, a zatim otvorio i pitanje statusa bivših pripadnika OVK i njihovog državljanstva.

- Pa ništa što bi narušilo taj mit o OVK nije ušlo u predmet. Ništa što se desilo posle juna 1999. nije ušlo u predmet. Ništa što je vezano za srpski narod nije ušlo u predmet. Nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti niti drugi ratni zločini. To što sada nisu krenuli na srpske enklave bilo je zbog toga što je došao neko ko im je rekao da to ne rade, da se ne bi odrazilo na propagandu koju vrše. E sad, ja bih malo zarotirao ovu temu: ova četvorica zločinaca su i dalje državljani Republike Srbije. Oni nisu tražili otpust iz državljanstva. Oni imaju neku sada pseudo-državu, ali i dalje su državljani Republike Srbije - kaže Davidović.

Goran Davidović, istoričar Foto: Kurir Televizija

- Ti zločini su se desili na teritoriji Republike Srbije, nad državljanima Republike Srbije. Većina iz ove optužnice, ogromna većina, praktično svi, jesu Albanci ili Romi. Tu Srba praktično nema, niti se nešto spominju. Mi ne treba da priznajemo taj sud, svakako. Treba da nas zanima, ali taj sud je osnovao EULEX i čine ga stranci. Oni rade uz kosovske, takozvane kosovske zakone. Imaćemo apelaciju, nisam optimista. U stvari, zašto bih i bio? I da dobije 25 godina, to su njihovi međusobni obračuni, politički. Sve je ovo politika, manje-više. Ako se i desi nešto na apelaciji, postoji nešto što se zove, neka bizarna mogućnost: Ustavni sud Kosova može da vrati predmet na ponovljeno suđenje. Tako da, u suštini, ono što Srbi zovu Haški tribunal, koji je završio svoj posao, taj međunarodni tribunal, odnosno Mehanizam za međunarodne krivične tribunale za bivšu Jugoslaviju, takođe nije bio legalan, jer ne postoji u Povelji Ujedinjenih nacija nikakvo osnivanje nikakvih sudova. Međunarodni sudovi se osnivaju ugovorom država - objasnio je.

Pitanje odnosa međunarodne javnosti prema zločinima nad Srbima otvorilo je i temu načina na koji su o tim događajima izveštavali zapadni politički centri i mediji. Dabić je izneo svoje viđenje razloga zbog kojih, kako smatra, reakcije na ove navode izostaju.

- Ništa to nije čudno. Mi smo navikli na to jedno licemerje koje nam dolazi upravo sa te strane. Imate Haški tribunal koji je praktično osnovan da bi samo našu, odnosno srpsku stranu, optužio da smo mi vršili zločine. Čak i genocid pominju. To je neverovatan bezobrazluk. Slobodno mogu da kažem da je narod koji je jedini na ovim prostorima pretrpeo stvarni genocid. To je za vreme NDH nešto što se sasvim sigurno može okarakterisati kao genocid, jer danas Srba tamo nema, a po definiciji genocida, kada uništavate jednu nacionalnu grupu, upravo to radite - po toj definiciji genocida, da je potpuno istrebite iz nekog prostora - naveo je.

Đorđe Dabić, državni sekretar ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Foto: Kurir Televizija

- To nigde drugo nemate, osim na prostoru današnje Hrvatske, gde imate praktično etnički čistu državu. Dakle, to je, što se kaže, knjiški primer genocida. I oni vas sada optužuju da ste vi zapravo genocidan narod. Prema tome, kada pogledate presude u Haškom tribunalu, gde su Srbi dobili preko 1.000 godina robije, a ostali negde oko 100, to vam pokazuje kolika je njihova pravda. I zato nisam neki optimista. Takođe, kada je reč o ovim presudama, to jeste urađeno verovatno iz nekih političkih razloga, kada je reč o tim njihovim internim albanskim sukobima. Da li će ta presuda opstati? Nadamo se svakako da hoće i da će te strane gazde, kao što kaže i gospodin Davidović, naterati da makar vinovnici tih strašnih zločina budu kažnjeni. Međutim, nadamo se da će biti tako. Ali kažem još jednom: nisam optimista. Na nama je da štitimo naš narod na Kosovu i Metohiji, da i dalje dajemo sredstva iz naše sredine, da taj narod opstane, da čuvamo mir, jer je to u ovom trenutku najpotrebnije i da ne izlažemo taj narod novim stradanjima. Ali, naravno, Srbija nikada neće prihvatiti tu njihovu takozvanu realnost. Dakle, za nas je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije i čekamo da se to sve vrati u stanje poretka Srbije - za Kurir televiziju, zaključio je Dabić.

02:01 "NAMA NE TREBA DA BILO KO KAŽE DA LI JE OVK ZLOČINAČKA": Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o presudi u Hagu i mogućem epilogu u drugom stepenu Izvor: Kurir televizija

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