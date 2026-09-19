Uz Stefanovića sa izborne liste povukli su se i potpredsednik stranke Goran Petrović, predsednica Odbora SSP u Nišu Jelena Milošević i predsednik novosadskog odbora Vladimir Vrsajkov, saznaje portal Nova. Oni se ne slažu sa odlukom stranke da učestvuje na vanrednim parlamentarnim izborima u okviru koalicije „Evropska Srbija“.