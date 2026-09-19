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Uz Stefanovića sa izborne liste povukli su se i potpredsednik stranke Goran Petrović, predsednica Odbora SSP u Nišu Jelena Milošević i predsednik novosadskog odbora Vladimir Vrsajkov, saznaje portal Nova. Oni se ne slažu sa odlukom stranke da učestvuje na vanrednim parlamentarnim izborima u okviru koalicije „Evropska Srbija“.

Ranije su svoja imena sa liste povukli i bivši generalni sekretar SSP Peđa Mitrović i šefica Gradskog odbora SSP u Beogradu Mila Popović. Prethodno je su napuštanje stranke Srbija centar (SRCE) Zdravka Ponoša, koja je deo koalicije, najavili Slobodan Petrović i Boško Šindić.

Koalicija okupljena oko Stranke slobode i pravde danas u 18 časova predaje listu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore.

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