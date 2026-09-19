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Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas u Velikoj Plani, gde je razgovarao sa narodom, da će sutra ili prekosutra otputovati u Njujork.

- Tamo ću predstavljati našu zemlju. Imaću mnogo sastanaka i susreta, i da vam kažem, jedva čekam da se vratim. Da ponovo budem sa vama, sa našim narodom, i da se borim! I vas molim, da se borite najsnažnije moguće, najjače moguće. Samo da se izborimo za to da Srbija može da nastavi putem u budućnost, i da Srbija može da ide napred - rekao je predsednik.

Vučić ističe da su blokaderi uzurpirali fakultete i škole, iako se stalno žale da neko koristi državne resurse.

- Da se borite jače nego ikada, i da ih pobedimo jače nego ikada! Da ih pobedimo u svakom mestu, najubedljivije moguće! Hvala vam najlepše, živela Srbija! I još jedan pozdrav za našeg domaćina. Mnogo vas volim, sve najlepše želim vama i vašim porodicama - zaključio je on.

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