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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je danas Pomoravski okrug gde je u razgovoru sa poljoprivrednicima rekao da veruje da će građani na izborima 25. oktobra izabrati rad, stabilnost i sigurnost za svoje porodice.

- U Pomoravlju sam razgovarao sa poljoprivrednicima, vrednim domaćinima i ljudima koji svojim radom izdržavaju porodice i doprinose razvoju Srbije. Oni najbolje znaju koliko svaki sat zastoja košta njihovo gazdinstvo i kućni budžet. Za njih su mir, stabilnost i prohodni putevi osnovni uslovi da proizvode, prodaju i planiraju narednu sezonu - napisao je Vučević na Instagramu.



On je dodao da rad donosi rezultate, a da rezultati znače veće plate i penzije, bolje puteve, vodovod i kanalizaciju, a od blokada i nasilja niko ne živi bolje.

- Verujem da će građani 25. oktobra izabrati rad, stabilnost i sigurnost za svoje porodice - poručio je Vučević.

Predsednik SNS- je saopštio i da je tokom boravka u Senju kod Ćuprije razgovarao sa meštanima ovog sela i, kako je naveo, iskoristio priliku za preventivni pregled u mobilnoj ambulanti.