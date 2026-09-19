"VERUJEM DA ĆE GRAĐANI GLASATI ZA RAD, STABILNOST I SIGURNOST SVOJE PORODICE" Vučević u Pomoravlju sa poljoprivrednicima i meštanima Senja kod Ćuprije
- Miloš Vučević je u Pomoravlju razgovarao sa poljoprivrednicima i poručio da će građani 25. oktobra birati rad, stabilnost i sigurnost za porodice
- Tokom boravka u Senju kod Ćuprije razgovarao je sa meštanima i iskoristio priliku za preventivni pregled u mobilnoj ambulanti
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je danas Pomoravski okrug gde je u razgovoru sa poljoprivrednicima rekao da veruje da će građani na izborima 25. oktobra izabrati rad, stabilnost i sigurnost za svoje porodice.
- U Pomoravlju sam razgovarao sa poljoprivrednicima, vrednim domaćinima i ljudima koji svojim radom izdržavaju porodice i doprinose razvoju Srbije. Oni najbolje znaju koliko svaki sat zastoja košta njihovo gazdinstvo i kućni budžet. Za njih su mir, stabilnost i prohodni putevi osnovni uslovi da proizvode, prodaju i planiraju narednu sezonu - napisao je Vučević na Instagramu.
On je dodao da rad donosi rezultate, a da rezultati znače veće plate i penzije, bolje puteve, vodovod i kanalizaciju, a od blokada i nasilja niko ne živi bolje.
- Verujem da će građani 25. oktobra izabrati rad, stabilnost i sigurnost za svoje porodice - poručio je Vučević.
Predsednik SNS- je saopštio i da je tokom boravka u Senju kod Ćuprije razgovarao sa meštanima ovog sela i, kako je naveo, iskoristio priliku za preventivni pregled u mobilnoj ambulanti.
Kako je tom prilikom naglasio, briga o zdravlju mora da bude dostupna svakom građaninu bez obzira gde žive.
- Građani u našim selima zaslužuju jednaku priliku za pregled kao i oni u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili Kragujevcu. Pozivam vas da iskoristite mogućnost za preventivni pregled – briga o zdravlju ne treba da čeka. To je Srbija u koju verujem, Srbija jednakih šansi, koja brine o svakom čoveku i pobeđuje - napisao je Vučević.