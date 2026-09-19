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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas narodu u Velikoj Plani, gde je govorio i o blokaderskom programu.

- I kada ne budem predsednik, nikada se neću ponašati na način na koji se oni ponašaju. Prvi deo programa koji smo im čuli je: "Aleksandar Vučić je nevoljen, ne voli ga niko u porodici, ne vole ga deca, niko ga ne voli". Nikada to nemojte da kažete našim političkim protivnicima - rekao je on, na šta se prolomio aplauz i povici "Aco Srbine".

On je razgovarao sa narodom u etno selu "Moravski Konaci", a sa jednim dečakom je posebno morao da priča.

- Koliko godina imaš? Devet. Znači kao moj Vukan, samo si malo napredniji, jači - rekao je Vučić, na šta je majka dečaka dodala: "Ali je čekao predsednika tri pune godine da mu se javi".