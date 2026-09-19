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Predsednik Aleksandar Vučić posetio je danas selo Markovac, gde je istakao važnost puteva i povezivanja ljudi.

- Stigli smo u selo Markovac, veliko selo, nekada je bilo mnogo veće. Zašto ovo pokazujem, da bi ljudi videli, nije sve u auto-putevima. Ovde smo na putu gore ka Velikoj Plani, a put desno je ka Kragujevcu, ide se i za Svilajnac ovde levo. I vamo prema Batočini i Lapovu - rekao je on.

Vučić je istakao da je veoma srećan, da je mnogo toga urađeno, ali da još mnogo tek mora biti urađeno.

- Drago mi je kada vidim da to ljudi negde prepoznaju, da je i njima drago što Srbija napreduje - dodao je.

Gledajući u mešalicu koja stoji pored puta, predsednik je rekao:

- Taman sam hteo da pomognem, to sam znao nekada da radim, da mešam malter, ali ljudi otišli na pauzu. U svakom slučaju, još mnogo moramo da radimo, radimo još više i uložimo milijarde u puteve, vodu, kanalizaciju i hranu. To je najvažnije.