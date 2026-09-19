"TRI POLJUPCA HOĆU JA, NEĆU JEDAN, NEĆU DVA - A GDE SU PLATE I PENZIJE?" Ana Brnabić na urnebesan način govorila o blokaderskim performansima i biciklanju
Ana Brnabić je govorila o blokaderskim performansima i biciklanju po Srbiji, ističući da je ona tu da radi u interesu naroda, a ne da ispunjava normu za Olimpijske igre.
- Ja neću sutra da vozim bicikl, nego ću sutra da obiđem i Kruševac i Kragujevac, i prekosutra i Vršac i Vrbas i Miloš će da bude ne znam na kojoj strani sveta. Vučić sleće u jedan ujutru i u sedam ujutru ide da radi. To ćemo mi da radimo. Vi pedalajte, biciklajte, plivajte, ja sad ne znam, hoćemo da dižemo tegove, da radimo sklekove, ja ne znam, ili ćemo da se bavimo narodom i državom - rekla je Ana Brnabić.
Ona je dodala da planira da se bavi narodom i državom zato što nije ovo mis univerzuma, niti ispunjavanje norme za Olimpijske igre, već je tu da radi u interesu naroda.
- Da nastave da rastu plate i penzije, da mi nastavimo da gradimo puteve, da imamo više brzih pruga, da nastavimo sa naučno-tehnološkim parkovima. Gde treba još dom zdravlja, gde treba vrtić novi, gde treba da rekonstruišemo školu. To je ono čime se mi bavimo. A ti biciklaj, druže biciklaj, radi sklekove, ja ne znam, čučnjeve, bacaj kamen s ramena, ja nemam pojma, ali ovo je zaista prvi put da mi imamo ovakvu izbornu kampanju - rekla je ona, i dodala:
- I misle da smo mi svi ovde budale i da će da nam prodaju, kako se ono kaže, za bubrege. Tako što će valjda, što će sve da bude lepo i lepršavo i svi će odjednom da kažu: "Jao, super, tri poljupca hoću ja, neću jedan, neću dva". A gde su plate? A gde penzije? A kako će ljudi da žive? Hoćete opet petsto hiljada ljudi da ostavite bez posla? Pa će onda da pevaju "Tri poljupca hoću ja."