POSLE TROJNOG SAVEZA ZAJEDNIČKA VEŽBA! Hrvatska i Albanija uvežbavaju vojsku sa Prištinom
- Vežba nosi naziv 'Štit hrabrosti 2026', a u njoj će učestvovati i tzv. kosovska policija
Šest meseci nakon što su Priština, Albanija i Hrvatska potpisale u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti najavljene su njihove prve zajedničke vežbe.
Tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) najavile su zajedničku vežbu sa pripadnicima vojske SAD, Hrvatske i Albanije od 21. septembra do 2. oktobra, koja će biti održana u Glogovcu, Obiliću, Kosovu Polju i Prištini.
U saopštenju je navedeno je da će vežba biti održana pod nazivom „Štit hrabrosti 2026“ i da će na njoj učestvovati i tzv. kosovska policija.
- Tokom ovog perioda biće kretanja vozila iz baza KBS-a u pravcu opština Glogovac, Obilić, Kosovo Polje i Priština. Ova kretanja biće realizovana u cilju sprovođenja vežbe, zbog čega molimo građane za razumevanje - saopštile su tzv. KBS.