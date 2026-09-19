Slušaj vest

Šest meseci nakon što su Priština, Albanija i Hrvatska potpisale u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti najavljene su njihove prve zajedničke vežbe.

Tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) najavile su zajedničku vežbu sa pripadnicima vojske SAD, Hrvatske i Albanije od 21. septembra do 2. oktobra, koja će biti održana u Glogovcu, Obiliću, Kosovu Polju i Prištini.

U saopštenju je navedeno je da će vežba biti održana pod nazivom „Štit hrabrosti 2026“ i da će na njoj učestvovati i tzv. kosovska policija.

- Tokom ovog perioda biće kretanja vozila iz baza KBS-a u pravcu opština Glogovac, Obilić, Kosovo Polje i Priština. Ova kretanja biće realizovana u cilju sprovođenja vežbe, zbog čega molimo građane za razumevanje - saopštile su tzv. KBS.

Ne propustitePolitikaNEMAČKA NASTAVLJA DA NAORUŽAVA PRIŠTINU! Sklopili ugovor od 3 MILIONA EVRA za unapređenje kapaciteta KBS
profimedia0503459546.jpg
PolitikaKURTIJEVA POLICIJA SVE BROJNIJA: Srbi zabrinuti za bezbednost posle odluke međunarodnih snaga da smanje broj svojih pripadnika!
aljbin-kurti-kfor.jpg
PolitikaOpasne radnje na KiM: KBS osniva vojnu bazu u Dumošu, samo 15 km od administrativne linije sa centralnom Srbijom
profimedia0503459546.jpg
PolitikaBLOKADERI IZ PSG OPRAVDAVAJU VOJNI SAVEZ PRIŠTINE, ZAGREBA I TIRANE! Za Pavla Grbovića to "nema veze sa Srbijom", Kosovo mu je nezavisno i treba da bude u NATO!
Andrej Plenković Aljbin Kurti Edi Rama