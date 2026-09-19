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Šest meseci nakon što su Priština, Albanija i Hrvatska potpisale u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti najavljene su njihove prve zajedničke vežbe.

Tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) najavile su zajedničku vežbu sa pripadnicima vojske SAD, Hrvatske i Albanije od 21. septembra do 2. oktobra, koja će biti održana u Glogovcu, Obiliću, Kosovu Polju i Prištini.

U saopštenju je navedeno je da će vežba biti održana pod nazivom „Štit hrabrosti 2026“ i da će na njoj učestvovati i tzv. kosovska policija.