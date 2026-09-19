Politika
VUČIĆ STIGAO U MANASTIR, RAZNEŽIO SE KADA JE UGLEDAO KUCU: "Oporo zvuči to lutalica, iza svega je biće čudesne duše..." Predsednik joj dao ime (VIDEO)
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Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u manastir Koporin, gde ga je u porti sačekala kuca, lutalica, kojoj je on dao ime.
- Kako oporo zvuči kada izgovorite "pas lutalica", a iza svega je biće čudesne duše i ogromnog srca. U porti manastira Koporin imao sam čast da jednom divnom psu dam ime. Predlagali su da se zove Ženka, a ja sam jedno slovo promenio i nazvao je Žanka. Na kraju, Žanka mi je baš ulepšala dan.
Posetu predsednika Vučića Podunavskom okrugu svi građani mogu pratiti na njegovom Instagram nalogu "avucic" i na Tik-Toku preko naloga "Ja sam Aleksandar".
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