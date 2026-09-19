Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u manastir Koporin, gde ga je u porti sačekala kuca, lutalica, kojoj je on dao ime.

- Kako oporo zvuči kada izgovorite "pas lutalica", a iza svega je biće čudesne duše i ogromnog srca. U porti manastira Koporin imao sam čast da jednom divnom psu dam ime. Predlagali su da se zove Ženka, a ja sam jedno slovo promenio i nazvao je Žanka. Na kraju, Žanka mi je baš ulepšala dan.