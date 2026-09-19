Predsednik Vučić posetio manastir Koporin, ističući njegovu duhovnu vrednost i značaj za srpsku istoriju.
Politika
"SREĆAN SAM ŠTO SAM NA PETNAESTAK MINUTA PRIGRABIO TAJ MIR" Predsednik Vučić u poseti manastiru Koporin: Ovo je svetinja koja nadahnjuje (VIDEO)
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Predsednik Aleksandar Vučić stigao je danas u manastir Koporin, u okviru posete Podunavskom okrugu.
Kako je istakao, manastir Koporin je svetinja koja nadahnjuje.
- Veliki despot Stefan Lazarević u njemu je pronalazio svoj mir, a ja sam srećan što sam na petnaestak minuta, prigrabio taj mir i imao priliku da se u manastirskoj crkvi pomolim Bogu.
- Posebno, hvala sestrinstvu manastira što ga sa toliko ljubavi čuva i održava - istakao je Vučić.
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