Politika
"HVALA VAM ŠTO VOLITE SRBIJU" Vučić sumirao posetu Podunavskom okrugu (VIDEO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Veliku Planu, gde je u etno selu "Moravski Konaci" razgovarao sa građanima.
Vučić je na Instagramu podelio snimak kojim je sumirao posetu, uz kratku, ali jaku poruku: Hvala što volite Srbiju!
Posetu predsednika Vučića Podunavskom okrugu svi građani mogu pratiti na njegovom Instagram nalogu "avucic" i na Tik-Toku preko naloga "Ja sam Aleksandar".
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