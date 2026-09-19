- Nikada da se ne služimo onim čime se oni služe. Za nas je porodica svetinja, mi u njihove porodice da diramo nećemo i da pravimo podele u porodicama nećemo. Za nas su i deka i unuk, i baka i unuka, i roditelji, i svi. Porodica, nedeljiva, jedna jedina porodica, to je Srbija.