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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Podunavski okrug, gde je u etno selu "Moravski Konaci" razgovarao sa građanima.

Tom prilikom Vučić je imao važnu poruku za građane. 

- Nikada da se ne služimo onim čime se oni služe. Za nas je porodica svetinja, mi u njihove porodice da diramo nećemo i da pravimo podele u porodicama nećemo. Za nas su i deka i unuk, i baka i unuka, i roditelji, i svi. Porodica, nedeljiva, jedna jedina porodica, to je Srbija.

Posetu predsednika Vučića Podunavskom okrugu svi građani mogu pratiti na njegovom Instagram nalogu "avucic" i na Tik-Toku preko naloga "Ja sam Aleksandar".

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