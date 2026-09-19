Predsednik Vučić je u Podunavskom okrugu istakao značaj porodice kao nedeljive jedinice Srbije.
Politika
"JEDNA JE NAŠA PORODICA - SRBIJA" Vučić istakao značaj porodice kao nedeljive jedinice: Za nas je porodica svetinja, mi u njihove da diramo nećemo (VIDEO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Podunavski okrug, gde je u etno selu "Moravski Konaci" razgovarao sa građanima.
Tom prilikom Vučić je imao važnu poruku za građane.
- Nikada da se ne služimo onim čime se oni služe. Za nas je porodica svetinja, mi u njihove porodice da diramo nećemo i da pravimo podele u porodicama nećemo. Za nas su i deka i unuk, i baka i unuka, i roditelji, i svi. Porodica, nedeljiva, jedna jedina porodica, to je Srbija.
Posetu predsednika Vučića Podunavskom okrugu svi građani mogu pratiti na njegovom Instagram nalogu "avucic" i na Tik-Toku preko naloga "Ja sam Aleksandar".
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